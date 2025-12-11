V Rimavskej Sobote sa koná pohreb emeritného biskupa: Vyžiada si to dopravné obmedzenia

RIMAVSKÁ SOBOTA - V Rimavskej Sobote sa v piatok (12. 12.) uskutoční pohreb emeritného biskupa reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Gézu Erdélyiho. Na pohrebe sa majú zúčastniť vysokopostavení predstavitelia cirkvi i politického života z viacerých krajín, v meste budú platiť aj dopravné obmedzenia. Informoval o tom rimavskosobotský primátor Jozef Šimko na utorňajšom (9. 12.) zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Pohreb emeritného biskupa Gézu Erdélyiho sa uskutoční v piatok o 13.00 h v reformovanom kostole na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Samospráva v súvislosti s pohrebom skráti pôvodne dvojdňový vianočný jarmok, ktorý sa tak na námestí bude konať len vo štvrtok. V piatok budú v meste pre pohrebný sprievod, ktorý bude z kostola smerovať na mestský cintorín, platiť i dopravné obmedzenia.
Pôsobil aj v gemerskom regióne
„Na tomto pohrebe sa zúčastnia vysokopostavení hodnostári z celej strednej Európy, dokonca aj z USA. Majú prísť aj vysokopostavení predstavitelia Maďarskej republiky. My s mestskou políciou aj štátnou políciou uzavrieme tieto priestory, ako sa bude sprievod pohybovať. Postupne budeme uzatvárať ulice Daxnerova, Gorkého, Jesenského, SNP a tak ďalej,“ priblížil primátor. Géza Erdélyi sa narodil v roku 1937 v obci Oborín na východnom Slovensku. Počas svojho života pôsobil aj v gemerskom regióne, biskupom reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku bol od roku 1996 do roku 2008. Zomrel 4. decembra vo veku 89 rokov.