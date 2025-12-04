Belgický premiér šokoval: Nie je žiaduce, aby Rusko na Ukrajine prehralo! Odmieta aj zabavenie majetku

BRUSEL - Bart De Wever v rozsiahlo sledovanom rozhovore pre La Libre vyhlásil, že porážka Ruska na Ukrajine by mohla viesť k nebezpečnej destabilizácii jadrovej veľmoci. Zároveň znovu odmietol plán EÚ na zabavenie zmrazených ruských aktív — napriek silnému tlaku európskych lídrov.
„Bol by to pekný príbeh, ale je to krádež“
Belgický premiér priznal, že európske vlády vyvíjajú enormný tlak, aby súhlasil s použitím zmrazených ruských peňazí na podporu Ukrajiny. No podľa neho ide o precedens, ktorý by sa Európe mohol vypomstiť.
„Tlak okolo tejto záležitosti je neuveriteľný. Mám tím, ktorý na tom pracuje deň aj noc. Bol by to pekný príbeh: zobrať peniaze tomu zlému — Putinovi — a dať ich tomu dobrému, Ukrajine. Ale krádež zmrazených aktív inej krajiny, jej suverénnych fondov, sa ešte nikdy nestala,“ povedal De Wever pre La Libre.
Upozornil, že nejde o bežné prostriedky, ale o rezervy Ruskej centrálnej banky.
„Kto naozaj verí, že Rusko prehrá? Je to rozprávka“
De Wever ďalej povedal vetu, ktorá v Bruseli vyvolala šok: „Počas vojny sú suverénne fondy zmrazené. A po skončení vojny ich porazená krajina musí odovzdať ako kompenzáciu. Ale kto naozaj verí, že Rusko na Ukrajine prehrá? Je to rozprávka, dokonalá ilúzia.“
A dodal ešte tvrdšie: „Nie je ani želateľné, aby prehrali — ak by sa v jadrovej veľmoci rozpútala nestabilita.“
Tým sa otvorene postavil proti tej časti EÚ, ktorá verí, že tlak sankcií a vojenská podpora môžu Moskvu priviesť k ústupu.
Putin podľa neho varoval pred odvetou „navždy“
Premiér tiež tvrdí, že Rusko vyslalo jasné varovanie: „Kto si myslí, že Putin pokojne prijme konfiškáciu ruských aktív? Moskva nám odkázala, že ak ich zabavíme, Belgicko — a ja osobne — ponesieme následky navždy. A to je celkom dlhý čas,“ dodal ironicky.
EÚ chce uvoľniť miliardy, no Belgicko hovorí: nie
Európski lídri sa od októbra snažia nájsť spôsob, ako dostať na Ukrajinu 140 miliárd eur zo zmrazených ruských rezerv. Problém je, že väčšina týchto aktív — približne 190 miliárd eur — je uložená v bruselskej spoločnosti Euroclear. To znamená, že potenciálna žaloba Ruska by dopadla priamo na Belgicko.
„Nebudeme niesť riziko stoviek miliárd. Ani dnes, ani zajtra, nikdy“
Keď Európska komisia predložila prvé právne návrhy, De Wever podľa informácií Politico reagoval rázne: „Zatiaľ na mňa neurobili dojem, povedzme to takto… Na belgické plecia neuložíme riziká za stovky miliárd. Ani dnes, ani zajtra, nikdy.“
Premiér zároveň pripomenul, že Belgicko má v Rusku vlastný majetok — vrátane 16 miliárd eur, ktoré tam drží Euroclear, a množstvo belgických tovární. A upozornil: „A čo ak Bielorusko alebo Čína tiež zabavia západný majetok? Uvažovali sme o tom? No, neuvažovali.“
Tvrdí, že jediná krajina ochotná risk sdielať je Nemecko. Ostatné mlčia.
„Po tejto epizóde budem rád, ak dostanem prácu umývača riadu“
Belgické veto 23. októbra podľa Politica „udrelo ako blesk“, pretože ostatní lídri už rátali s tým, na čo by Ukrajina miliardy použila.
De Wever priznal, že tým na summite vyvolal frustráciu: „Po tejto epizóde, ak dostanem nejakú medzinárodnú prácu, bude to maximálne umývanie riadu…“