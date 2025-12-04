Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

Belgický premiér šokoval: Nie je žiaduce, aby Rusko na Ukrajine prehralo! Odmieta aj zabavenie majetku

Bart De Wever
Bart De Wever (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BRUSEL - Bart De Wever v rozsiahlo sledovanom rozhovore pre La Libre vyhlásil, že porážka Ruska na Ukrajine by mohla viesť k nebezpečnej destabilizácii jadrovej veľmoci. Zároveň znovu odmietol plán EÚ na zabavenie zmrazených ruských aktív — napriek silnému tlaku európskych lídrov.

„Bol by to pekný príbeh, ale je to krádež“

Belgický premiér priznal, že európske vlády vyvíjajú enormný tlak, aby súhlasil s použitím zmrazených ruských peňazí na podporu Ukrajiny. No podľa neho ide o precedens, ktorý by sa Európe mohol vypomstiť.

„Tlak okolo tejto záležitosti je neuveriteľný. Mám tím, ktorý na tom pracuje deň aj noc. Bol by to pekný príbeh: zobrať peniaze tomu zlému — Putinovi — a dať ich tomu dobrému, Ukrajine. Ale krádež zmrazených aktív inej krajiny, jej suverénnych fondov, sa ešte nikdy nestala,“ povedal De Wever pre La Libre.

Upozornil, že nejde o bežné prostriedky, ale o rezervy Ruskej centrálnej banky.

„Kto naozaj verí, že Rusko prehrá? Je to rozprávka“

De Wever ďalej povedal vetu, ktorá v Bruseli vyvolala šok: „Počas vojny sú suverénne fondy zmrazené. A po skončení vojny ich porazená krajina musí odovzdať ako kompenzáciu. Ale kto naozaj verí, že Rusko na Ukrajine prehrá? Je to rozprávka, dokonalá ilúzia.“

A dodal ešte tvrdšie: „Nie je ani želateľné, aby prehrali — ak by sa v jadrovej veľmoci rozpútala nestabilita.“

Tým sa otvorene postavil proti tej časti EÚ, ktorá verí, že tlak sankcií a vojenská podpora môžu Moskvu priviesť k ústupu.

Putin podľa neho varoval pred odvetou „navždy“

Premiér tiež tvrdí, že Rusko vyslalo jasné varovanie: „Kto si myslí, že Putin pokojne prijme konfiškáciu ruských aktív? Moskva nám odkázala, že ak ich zabavíme, Belgicko — a ja osobne — ponesieme následky navždy. A to je celkom dlhý čas,“ dodal ironicky.

EÚ chce uvoľniť miliardy, no Belgicko hovorí: nie

Európski lídri sa od októbra snažia nájsť spôsob, ako dostať na Ukrajinu 140 miliárd eur zo zmrazených ruských rezerv. Problém je, že väčšina týchto aktív — približne 190 miliárd eur — je uložená v bruselskej spoločnosti Euroclear. To znamená, že potenciálna žaloba Ruska by dopadla priamo na Belgicko.

„Nebudeme niesť riziko stoviek miliárd. Ani dnes, ani zajtra, nikdy“

Keď Európska komisia predložila prvé právne návrhy, De Wever podľa informácií Politico reagoval rázne: „Zatiaľ na mňa neurobili dojem, povedzme to takto… Na belgické plecia neuložíme riziká za stovky miliárd. Ani dnes, ani zajtra, nikdy.“

Premiér zároveň pripomenul, že Belgicko má v Rusku vlastný majetok — vrátane 16 miliárd eur, ktoré tam drží Euroclear, a množstvo belgických tovární. A upozornil: „A čo ak Bielorusko alebo Čína tiež zabavia západný majetok? Uvažovali sme o tom? No, neuvažovali.“

Tvrdí, že jediná krajina ochotná risk sdielať je Nemecko. Ostatné mlčia.

„Po tejto epizóde budem rád, ak dostanem prácu umývača riadu“

Belgické veto 23. októbra podľa Politica „udrelo ako blesk“, pretože ostatní lídri už rátali s tým, na čo by Ukrajina miliardy použila.

De Wever priznal, že tým na summite vyvolal frustráciu: „Po tejto epizóde, ak dostanem nejakú medzinárodnú prácu, bude to maximálne umývanie riadu…“

Viac o téme: BelgickoBart De WeverVojna na UkrajineRuské aktíva
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na archívnej snímke zo
Si Ťin-pching privítal Macrona: Spolupráca s Čínou je kľúčová pri úsilí o mier na Ukrajine
Zahraničné
Na snímke americký prezident
USA už nepodporujú Ukrajinu: Trump to povedal jasne! Na pomoci Kyjevu už finančne nepomáhame
Zahraničné
Šéfka diplomacie Európskej únie
Reparačná pôžička z ruských aktív by posilnila pozíciu Európy, uviedla Kallasová
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Štáty EÚ u starších áut presadzujú technickú kontrolu každé dva roky
Štáty EÚ u starších áut presadzujú technickú kontrolu každé dva roky
Správy
Otvorenie Zariadenia pre seniorov sestier Royových v Starej Turej
Otvorenie Zariadenia pre seniorov sestier Royových v Starej Turej
Správy
Rektorka UCM Slobodová Nováková pri príležitosti udelenia akreditácie nových študijných programov
Rektorka UCM Slobodová Nováková pri príležitosti udelenia akreditácie nových študijných programov
Správy

Domáce správy

Únia miest Slovenska kritizuje
Únia miest Slovenska kritizuje zvýšenie DPH pre sociálne podniky: Predražia sa služby samosprávam
Domáce
Pochod strany SaS za
SaS organizuje protest v Nitre na mieste nehody šéfa SIS: Dočasne inštalujú aj tzv. Pamätník arogancie moci
Domáce
Michal Šimečka
Opozícia kritizuje prevod miliónov na NITC bez právneho základu: Kmec hovorí o pomste opozície za prekazené plány
Domáce
Mikulášsky jarmok v Liptovskom Mikuláši: Charitatívna kapustnica, Expo stan aj program pre deti
Mikulášsky jarmok v Liptovskom Mikuláši: Charitatívna kapustnica, Expo stan aj program pre deti
Regióny

Zahraničné

Bart De Wever
Belgický premiér šokoval: Nie je žiaduce, aby Rusko na Ukrajine prehralo! Odmieta aj zabavenie majetku
Zahraničné
Trump pozastavil sankcie voči
Trump pozastavil sankcie voči Lukoilu: Zahraničné čerpacie stanice mimo Ruska môžu pokračovať v prevádzke
Zahraničné
Kongresmani zverejnili desivé zábery
Pohľad na Epsteinov ostrov: Kongresmani zverejnili znepokojivé fotky! TU zneužíval maloleté dievčatá
Zahraničné
Armáda Izraela zasiahla tunely
Armáda Izraela zasiahla tunely v meste Rafah: Zlikvidovala 40 militantov Hamasu
Zahraničné

Prominenti

Brigitte Bardot
Šokujúce slová legendárnej Brigitte Bardot (91): Viackrát sa pokúsila o samovraždu!
Zahraniční prominenti
Rytmus ešte pred SLÁVOU:
Rytmus ešte pred SLÁVOU: Jazdil na bicykli, kvôli koncertom sa v práci znížil až k TOMUTO!
Domáci prominenti
Meghan Markle s otcom
Rodina vojvodkyne Meghan sa bojí najhoršieho: Skončil v kritickom stave na JIS-ke!
Zahraniční prominenti
Prišiel na psa mráz!
Prišiel na psa mráz! Kraus POHOREL na vlastnom piesočku: Tento muž ho poriadne PONÍŽIL
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ganglióm: čo to je,
Ganglióm: čo to je, prečo vzniká a aké sú možnosti liečby
vysetrenie.sk
Nezastavili ho ani Vianoce:
Nezastavili ho ani Vianoce: Zlodej ukradol VIANOČNÝ STROMČEK spred dverí! Všetko zachytila KAMERA
Zaujímavosti
Nebeská šou nad Slovenskom:
Nebeská šou nad Slovenskom: Posledný SUPERSPLN roka je TU! Bude viditeľný celé hodiny
Zaujímavosti
Horšie ako u nás:
Horšie ako u nás: Toto sú najnebezpečnejšie vlakové trasy sveta
dromedar.sk

Dobré správy

Netradičné krémy, ktoré sú
Dva nové hity pre vašu kuchyňu, ktoré sú kulinárskym trendom: Počuli ste už o nich?
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce
Poradíme vám, na čo
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Domáce

Ekonomika

Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa dostať k peniazom z druhého piliera? Takéto sú pravidlá pre rok 2026!
Ako sa dostať k peniazom z druhého piliera? Takéto sú pravidlá pre rok 2026!

Varenie a recepty

Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Rady a tipy

Šport

Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
WTA
Bude olympiáda napokon bez najväčších hviezd? Vedenie NHL poslalo organizátorom veľavravný odkaz
Bude olympiáda napokon bez najväčších hviezd? Vedenie NHL poslalo organizátorom veľavravný odkaz
NHL
Spod Vezuvu dorazila nepríjemná správa: Neapol potvrdil zranenie Stanislava Lobotku
Spod Vezuvu dorazila nepríjemná správa: Neapol potvrdil zranenie Stanislava Lobotku
Serie A
VIDEO Weiss po senzačnej prehre Slovana zúril: Po zápase sa usmievali, skoro som dostal infarkt!
VIDEO Weiss po senzačnej prehre Slovana zúril: Po zápase sa usmievali, skoro som dostal infarkt!
Niké liga

Auto-moto

Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Správy

Kariéra a motivácia

Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Ekonomika - trh práce
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Aktuality
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
Pracovné prostredie

Technológie

December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Filmy a seriály
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Android
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Správy
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
Android

Bývanie

10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych

Pre kutilov

Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Písal si so svojou ex každý deň. Tvrdil, že je to nevinné
Partnerské vzťahy
Písal si so svojou ex každý deň. Tvrdil, že je to nevinné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bart De Wever
Zahraničné
Belgický premiér šokoval: Nie je žiaduce, aby Rusko na Ukrajine prehralo! Odmieta aj zabavenie majetku
Kongresmani zverejnili desivé zábery
Zahraničné
Pohľad na Epsteinov ostrov: Kongresmani zverejnili znepokojivé fotky! TU zneužíval maloleté dievčatá
Obrovský dopyt a prázdne
Domáce
Obrovský dopyt a prázdne sklady: Rodičia zúfalo zháňajú vakcíny proti chrípke! Ďalšie už nebudú
Referenčná suma pre výplatu
Domáce
Referenčná suma pre výplatu TOHTO dôchodku sa ZVÝŠI: Pozrite, akú minimálnu výšku penzie musíte mať

Ďalšie zo Zoznamu