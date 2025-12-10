Maďarský parlament schválil 14. dôchodok: Postupné vyplácanie začne čoskoro

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BUDAPEŠŤ - Poslanci maďarského parlamentu v stredu na mimoriadnej schôdzi schválili 14. dôchodok. Táto dávka bude začlenená do dôchodkového systému podobným spôsobom, ako bolo obnovenie vyplácania 13. dôchodku, teda postupne, píše server magyarnemzet.hu.
Vicepremiér Zsolt Semjén predložil návrh parlamentu 17. novembra. Podľa rozhodnutia vlády z 13. novembra sa 14. dôchodok bude zavádzať postupne a v celej výške sa bude vyplácať až v roku 2030. V prvom roku vyplácania (2026) dosiahne 25 percent mesačného dôchodku, teda sumu zodpovedajúcu jednému týždňu. Urýchlené prerokovanie tohto návrhu v parlamente iniciovala vládna strana Fidesz.