Maďarsko a Slovensko NAPADNÚ nariadenie eurokomisie! Zákaz dovozu ruského plynu a ropy dajú na SÚD

BUDAPEŠŤ - Maďarsko a Slovensko budú na Európskom súdnom dvore iniciovať zrušenie nariadenia RePowerEU o zákaze dovozu ruských energií a požiadajú o pozastavenie jeho účinnosti počas trvania konania. V nedeľu to na Facebooku uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Upozornila na to agentúra MTI.
Orgány EÚ podľa šéfa maďarskej diplomacie chcú na budúci týždeň hlasovať o nariadení o zákaze dovozu ruskej ropy a plynu do Európy, čo by podľa jeho slov znemožnilo zabezpečenie dodávok energie pre Maďarsko a Slovensko a viedlo by k prudkému nárastu cien.
Toto nariadenie je tiež právnym podvodom
„Toto nariadenie je tiež obrovským právnym podvodom, pretože zjavne ide sankčné opatrenie, ktoré by si vyžadovalo jednomyseľný súhlas,“ povedal. „Je v rozpore aj so zmluvami EÚ, v ktorých sa uvádza, že energetická politika je v kompetencii jednotlivých štátov, a odporuje dokonca aj vlastnému stanovisku Bruselu,“ dodal.
Predbežnú dohodu o návrhu nariadenia v rámci iniciatívy RePowerEU, ktorý počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy najneskôr do jesene 2027, dosiahli v noci na stredu vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu. Pred oficiálnym prijatím ju ešte musia schváliť členské štáty a europoslanci, čo sa očakáva do konca roka.