Známa speváčka (44) oznámila tú najkrajšiu správu: Už je mamičkou!

LONDÝN - Splnený sen! Britská speváčka Liz McClarnon (44) sa preslávila pôsobením v známej formácii Atomic Kitten, ktorá bola dobre známa aj v našich končinách. V týchto dňoch sa pochválila svetu s krásnou novinkou. Blondínka úriviedla na svet svoje vytúžené dieťatko.
Cesta za vytúženým dieťatkom vie byť niekedy poriadne trnistá. Svoje o tom vie aj speváčka Liz McClarnon, ktorá nedávno popísala, čím všetkým si v snahe otehotnieť prešla. Keď sa spolu s manželom Petrom rozhodli pre spoločného potomka, obaja už mali po štyridsiatke. Prirodzenou cestou sa im počať nepodarilo, a tak vyhľadali pomoc obdorníkov. Ani pri umelom oplodnení to však nešlo podľa ich predstáv. Prvé tri pokusy im totiž nevyšli...
Blondínka sa followerom prostredníctvom sociálnej siete Instagram zverila, že musela podstupovať náročnú hormonálnu liečbu. „Veľa som pribrala, ale nikomu som nechcela povedať prečo. Nechcela som, aby sa umelé oplodnenie stalo akousi mojou identitou,” uviedla Liz, ktorej bol jej partner veľkou oporou.
Dvojica sa napokon dočkala. A po víkende sa už dokonca radujú z ich vytúženého dieťatka. Radostnú správu oznámila šťastná mamička fotkou z nemocnice. „Začiatok bol trochu desivý, ale nakoniec všetko dobre dopadlo,” napísala k nej. Aké dostal chlapček meno, zatiaľ nevedno.