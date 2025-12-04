Obrovská tragédia: Namiesto vianočných darčekov tri malé truhly! Matka prišla pri požiari o svoje deti

WASHINGTON - Ráno ich ešte objímala a tešila sa na Vianoce. O pár hodín neskôr dostala správu, ktorá ju zlomila. V rodinnom dome v americkej Kenoshi zahynuli všetky tri deti Jourdan Feasbyovej. Namiesto darčekov teraz plánuje ich pohreb.
Posledné ráno, posledné objatia
Deň vďakyvzdania mal byť pre Jourdan Feasby pokojný a radostný. Dopoludnie strávila so svojimi tromi deťmi – desaťročným Ryleem Levim, deväťročným Connorom Liamom a sedemročnou Alenou Ellen. Deti sa smiali, hrali a mama im vravela, ako veľmi ich miluje.
Potom odišli k otcovi. Jourdan ich vyprovádzala ešte vo dverách, netušiac, že ich vidí živé naposledy.
Ako uvádza britský denník Mirror, tragédia prišla len niekoľko hodín po tom, čo deti odišli z jej bytu.
Požiar, ktorý si vyžiadal tri životy
V ten istý večer prijala polícia v Kenoshi hlásenie o požiari v byte, kde deti trávili sviatok so svojím otcom. Hasiči dokázali dostať plamene pod kontrolu, no pre chlapcov už bolo neskoro.
Alena ešte žila – previezli ju do nemocnice, no lekári nedokázali zvrátiť následky zranení.
„Stále tomu nerozumiem. Neviem si pripustiť, že toto je teraz môj život,“ hovorí zničená matka. „Tešila som sa na vianočné nákupy… a teraz premýšľam len o rakvách. S nimi odišlo všetko svetlo.“
Otec detí sa z horiaceho domu dostal živý, hospitalizovali ho s podozrením na otravu dymom.
„Keby som tam bola, buď by som ich zachránila… alebo zomrela s nimi“
Jourdan hovorí, že si nedokáže prestať predstavovať, čo by robila na mieste bývalého partnera.
„Ľudia hovoria – urobil by som toto alebo tamto. Ale ak sa to deje priamo pred tebou, je to úplne iné. Môžem len povedať, že keby som tam bola ja, moje deti by sa dostali von. Alebo by sme zomreli spolu.“
Matka chce poznať pravdu. A varuje ostatných rodičov
Vyšetrovanie príčiny požiaru stále prebieha. Jourdan túži po jedinom – zistiť, prečo jej tri deti zomreli.
„Cítim sa prázdna. Ony boli celý môj vesmír. Teraz nemám nič,“ hovorí. „Objímajte svoje deti, užívajte si každú chvíľu. Nikdy neviete, či sa nepozeráte na niekoho naposledy.“
Zbierka na pomoc: „Žiadny rodič nemá pochovávať vlastné deti“
Rodina a priatelia spustili internetovú zbierku, ktorá má Jourdan pomôcť uhradiť náklady na pohreb troch detí. Organizátori napísali: „Nikto by nemal pochovávať svoje dieťa. A už vôbec nie tri naraz.“