Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

Obrovská tragédia: Namiesto vianočných darčekov tri malé truhly! Matka prišla pri požiari o svoje deti

Tri deti zomreli pri požiari.
Tri deti zomreli pri požiari. (Zdroj: GoFundMe)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Ráno ich ešte objímala a tešila sa na Vianoce. O pár hodín neskôr dostala správu, ktorá ju zlomila. V rodinnom dome v americkej Kenoshi zahynuli všetky tri deti Jourdan Feasbyovej. Namiesto darčekov teraz plánuje ich pohreb.

Posledné ráno, posledné objatia

Deň vďakyvzdania mal byť pre Jourdan Feasby pokojný a radostný. Dopoludnie strávila so svojimi tromi deťmi – desaťročným Ryleem Levim, deväťročným Connorom Liamom a sedemročnou Alenou Ellen. Deti sa smiali, hrali a mama im vravela, ako veľmi ich miluje.

Potom odišli k otcovi. Jourdan ich vyprovádzala ešte vo dverách, netušiac, že ich vidí živé naposledy.

Ako uvádza britský denník Mirror, tragédia prišla len niekoľko hodín po tom, čo deti odišli z jej bytu.

Požiar, ktorý si vyžiadal tri životy

V ten istý večer prijala polícia v Kenoshi hlásenie o požiari v byte, kde deti trávili sviatok so svojím otcom. Hasiči dokázali dostať plamene pod kontrolu, no pre chlapcov už bolo neskoro.
Alena ešte žila – previezli ju do nemocnice, no lekári nedokázali zvrátiť následky zranení.

„Stále tomu nerozumiem. Neviem si pripustiť, že toto je teraz môj život,“ hovorí zničená matka. „Tešila som sa na vianočné nákupy… a teraz premýšľam len o rakvách. S nimi odišlo všetko svetlo.“

Otec detí sa z horiaceho domu dostal živý, hospitalizovali ho s podozrením na otravu dymom.

„Keby som tam bola, buď by som ich zachránila… alebo zomrela s nimi“

Jourdan hovorí, že si nedokáže prestať predstavovať, čo by robila na mieste bývalého partnera.
„Ľudia hovoria – urobil by som toto alebo tamto. Ale ak sa to deje priamo pred tebou, je to úplne iné. Môžem len povedať, že keby som tam bola ja, moje deti by sa dostali von. Alebo by sme zomreli spolu.“

Matka chce poznať pravdu. A varuje ostatných rodičov

Vyšetrovanie príčiny požiaru stále prebieha. Jourdan túži po jedinom – zistiť, prečo jej tri deti zomreli.

„Cítim sa prázdna. Ony boli celý môj vesmír. Teraz nemám nič,“ hovorí. „Objímajte svoje deti, užívajte si každú chvíľu. Nikdy neviete, či sa nepozeráte na niekoho naposledy.“

Zbierka na pomoc: „Žiadny rodič nemá pochovávať vlastné deti“

Rodina a priatelia spustili internetovú zbierku, ktorá má Jourdan pomôcť uhradiť náklady na pohreb troch detí. Organizátori napísali: „Nikto by nemal pochovávať svoje dieťa. A už vôbec nie tri naraz.“

Viac o téme: DetiPožiarTragédiaObeteSviatkyUSA
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tragédia v Košiciach: Pri
Tragédia v Košiciach: Pri nočnom požiari bytu zomrela žena, evakuovať museli v noci desiatky ľudí
Domáce
Policajti fotografujú miesto smrteľného
Hongkonská polícia po požiari bytového komplexu zadržala 13 ľudí
Zahraničné
Hasiči upozorňujú: Každý rok
Hasiči upozorňujú: Každý rok dochádza k požiarom z horiacich sviečok
Domáce
Vladimíra Marcinková (SaS)
Pri požiaroch zomrelo už päť detí! Aj tak to nie je prioritou NR SR, uviedla Marcinková
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovensko využije zdroje cez Nástroj na prepájanie Európy a vojenskú mobilitu
Slovensko využije zdroje cez Nástroj na prepájanie Európy a vojenskú mobilitu
Správy
Štáty EÚ u starších áut presadzujú technickú kontrolu každé dva roky
Štáty EÚ u starších áut presadzujú technickú kontrolu každé dva roky
Správy
Otvorenie Zariadenia pre seniorov sestier Royových v Starej Turej
Otvorenie Zariadenia pre seniorov sestier Royových v Starej Turej
Správy

Domáce správy

Parlament rokuje do noci:
Parlament rokuje do noci: Debata o zmene ÚOO pokračuje, hlasovanie sa odkladá
Domáce
Úrad konštatuje: Transformácia ÚOO
Úrad konštatuje: Transformácia ÚOO je v rozpore s Ústavou aj judikatúrou Európskeho súdneho dvora
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
V Bratislave otvorili zrekonštruovanú Galériu poštových známok s unikátnou vianočnou výstavou
V Bratislave otvorili zrekonštruovanú Galériu poštových známok s unikátnou vianočnou výstavou
Bratislava

Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Delegácia Izraela v Káhire: Témou rokovaní je návrat tela posledného rukojemníka
Zahraničné
Tri deti zomreli pri
Obrovská tragédia: Namiesto vianočných darčekov tri malé truhly! Matka prišla pri požiari o svoje deti
Zahraničné
Babiš sa vzdal svojho
Babiš sa vzdal svojho holdingu Agrofert: Vyrieši tým konflikt záujmov, Pavel ho vymenuje budúci týždeň
Zahraničné
slovenský prezident Peter Pellegrini
Pellegrini rokoval v Ríme s veľmajstrom Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov: Dunlap plánuje návštevu Slovenska
Domáce

Prominenti

Brigitte Bardot
Šokujúce slová legendárnej Brigitte Bardot (91): Viackrát sa pokúsila o samovraždu!
Zahraniční prominenti
Rytmus ešte pred SLÁVOU:
Rytmus ešte pred SLÁVOU: Jazdil na bicykli, kvôli koncertom sa v práci znížil až k TOMUTO!
Domáci prominenti
Meghan Markle s otcom
Rodina vojvodkyne Meghan sa bojí najhoršieho: Skončil v kritickom stave na JIS-ke!
Zahraniční prominenti
Prišiel na psa mráz!
Prišiel na psa mráz! Kraus POHOREL na vlastnom piesočku: Tento muž ho poriadne PONÍŽIL
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Jej každodenný tréning ju
Má 101 rokov a dvíha činky! TÁTO babička porazila rakovinu aj covid: V posilňovni je DVE hodiny denne
Zaujímavosti
Ganglióm: čo to je,
Ganglióm: čo to je, prečo vzniká a aké sú možnosti liečby
vysetrenie.sk
Nezastavili ho ani Vianoce:
Nezastavili ho ani Vianoce: Zlodej ukradol VIANOČNÝ STROMČEK spred dverí! Všetko zachytila KAMERA
Zaujímavosti
Nebeská šou nad Slovenskom:
Nebeská šou nad Slovenskom: Posledný SUPERSPLN roka je TU! Bude viditeľný celé hodiny
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Dva nové hity pre vašu kuchyňu, ktoré sú kulinárskym trendom: Počuli ste už o nich?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce
Poradíme vám, na čo
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Domáce

Ekonomika

Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa dostať k peniazom z druhého piliera? Takéto sú pravidlá pre rok 2026!
Ako sa dostať k peniazom z druhého piliera? Takéto sú pravidlá pre rok 2026!

Varenie a recepty

Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Rady a tipy

Šport

Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Lyžovanie
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
WTA
Definitívny rozpad manželstva Ivanovičovej a Schweinsteigera: Bývalá tenistka podala žiadosť o rozvod
Definitívny rozpad manželstva Ivanovičovej a Schweinsteigera: Bývalá tenistka podala žiadosť o rozvod
WTA
Ani skvelá strelecká produktivita nestačila: Pavol Regenda sa z NHL vracia späť na farmu
Ani skvelá strelecká produktivita nestačila: Pavol Regenda sa z NHL vracia späť na farmu
NHL

Auto-moto

Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Správy

Kariéra a motivácia

Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Ekonomika - trh práce
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Aktuality
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
Pracovné prostredie

Technológie

December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Filmy a seriály
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Android
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Správy
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
Android

Bývanie

10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych

Pre kutilov

Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Písal si so svojou ex každý deň. Tvrdil, že je to nevinné
Partnerské vzťahy
Písal si so svojou ex každý deň. Tvrdil, že je to nevinné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tri deti zomreli pri
Zahraničné
Obrovská tragédia: Namiesto vianočných darčekov tri malé truhly! Matka prišla pri požiari o svoje deti
Bart De Wever
Zahraničné
Belgický premiér šokoval: Nie je žiaduce, aby Rusko na Ukrajine prehralo! Odmieta aj zabavenie majetku
Kongresmani zverejnili desivé zábery
Zahraničné
Pohľad na Epsteinov ostrov: Kongresmani zverejnili znepokojivé fotky! TU zneužíval maloleté dievčatá
Obrovský dopyt a prázdne
Domáce
Obrovský dopyt a prázdne sklady: Rodičia zúfalo zháňajú vakcíny proti chrípke! Ďalšie už nebudú

Ďalšie zo Zoznamu