Takmer desatina žien na Slovensku sa za posledný rok stala obeťou násilia, ukázal prieskum

BRATISLAVA - Takmer desatina žien na Slovensku sa za posledný rok stala obeťou nejakého druhu psychického alebo fyzického násilia. Celosvetovo sa obeťou násilia stala každá siedma žena (14 percent). Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight a prieskumného projektu združenia WIN. Informoval Rastislav Kočan z Go4insight.
Z výsledkov zároveň vyplýva, že až päť percent zo všetkých slovenských žien uviedlo, že sa za posledných 12 mesiacov cítili byť obeťou nejakého druhu sexuálneho obťažovania. Globálny priemer je na úrovni sedem percent. „Najväčší podiel žien sa cíti byť subjektom sexuálneho obťažovania v Latinskej Amerike a krajinách severnej Afriky a Ázie, pričom na neslávnych prvých miestach sa umiestnili Mexiko, Maroko, Malajzia, India alebo Argentína,“ doplnil Kočan.
Násilie aj obťažovanie súvisia aj s vekom
Násilie aj obťažovanie súvisia aj s vekom. Najviac sú postihnuté mladšie ženy. Medzi ženami vo veku 18 až 24 rokov na Slovensku až 18 percent hlási za posledný rok skúsenosti s násilím a 16 percent čelilo sexuálnemu obťažovaniu.
Informácie za Slovensko pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na slovenskej populácii vo veku 18 - 79 rokov. Realizovala ho agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov v termíne od 17. do 22. januára 2025. Výsledky za svet priniesol projekt združenia WIN, do ktorého bolo zapojených 35.515 respondentov zo 40 krajín z celého sveta. Zber dát v jednotlivých krajinách prebiehal počas januára 2025.