Kim Čong-un poslal Putinovi sústrastný list po náhlej smrti ruského veľvyslanca: Príčina je stále záhadou

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un v utorok zaželal úprimnú sústrasť ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v súvislosti so správou o úmrtí dlhoročného ruského veľvyslanca v Pchjongjangu Alexandra Macegoru. Informovala o tom severokórejská tlačová agentúra KCNA, píšu o tom agentúry Reuters a Jonhap.
Macegora zomrel v sobotu 6. decembra z bližšie neuvedených príčin. „Kim poslal 8. decembra sústrastný list Vladimirovi Vladimirovičovi Putinovi v súvislosti s úmrtím Alexandra Ivanoviča Macegoru, mimoriadneho veľvyslanca Ruska v KĽDR, 6. decembra 2025,“ napísala KCNA.
Kim v liste podľa severokórejskej agentúry vyjadril úprimnú sústrasť Putinovi, ruskému vedeniu i smútiacej rodine. Macegora bol veľvyslancom v Pchjongjangu od roku 2014. Ruské ministerstvo zahraničia neuvidelo, kto Macegoru vo funkcii nahradí.