Milovníci lyžovania POZOR: V alpských strediskách sa chystá zdražovanie! Tu si priplatíte najviac

MNÍCHOV - Lyžovanie v Alpách bude v sezóne 2025 citeľne drahšie. Ceny skipasov rastú v Nemecku, Rakúsku aj vo Švajčiarsku, najviac v St. Antone a Zillertali.
Zimná sezóna 2025 prinesie ďalšiu vlnu zdražovania. Ceny skipasov v Nemecku, Rakúsku aj vo Švajčiarsku stúpajú a v niektorých strediskách presiahnu historické rekordy. Dôvody sú rovnaké ako každý rok – rast cien energií, inflácia a náklady na modernizáciu lanoviek a zasnežovanie, píše Focus Online.
Nemecko: drahšie lístky aj na Zugspitze
Na nemeckej Zugspitze, najvyššom vrchu krajiny, stúpa cena jednodňového lístka z 66 na 69 eur.
Podobný nárast hlásia aj strediská zapojené do siete Alpenplus – medzi nimi Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld, Wallberg a Brauneck-Wegscheid. Tam sa cena denného skipasu zvýšila z 49 na 51 eur.
Aj keď ide o mierne zdraženie, trend je zrejmý: ako na Oktoberfeste, aj na zjazdovkách sa lyžiari učia, že každá sezóna znamená o niečo vyššie ceny.
Rakúsko: rekordné ceny v St. Antone a Ischgli
Najväčší cenový skok čaká rekreačných lyžiarov v Rakúsku.
V legendárnom St. Antone am Arlberg bude jednodňový lístok stáť 81,50 eura, čo predstavuje nárast o 4,5 % oproti minulej zime.
Šesťdňové permanentky sa predražia ešte výraznejšie – v Zillertali zaplatia dospelí 384 eur, v Ischgli 359 eur a na Wilden Kaiseri až 395 eur za šesť dní lyžovania v hlavnej sezóne.
Švajčiarsko: stabilné ceny, ale dynamické tarify
Vo Švajčiarsku je situácia o niečo miernejšia, keďže inflácia zostáva na úrovni len 0,2 %. Niektoré strediská, ako Arosa Lenzerheide, ponechali ceny bezo zmeny – denné lístky počas špičky stoja 89 frankov (95 eur).
Jungfraubahnen, ktoré prevádzkujú lyžiarske oblasti Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First a Mürren-Schilthorn, však oznámili zvýšenie cien o päť percent – denné skipasy tak môžu v sezóne dosiahnuť 83 frankov (asi 89 eur).
Väčšina švajčiarskych stredísk však prešla na dynamický systém cien: čím skôr si lístok kúpite a čím ďalej ste od sviatkov či víkendov, tým menej zaplatíte. Pre rodiny, ktoré lyžujú počas prázdnin, však úspory bývajú minimálne.
Prečo skipasy každoročne zdražujú
Podľa portálu Ski Nachrichten stojí za každoročným rastom cien kombinácia troch hlavných faktorov:
- Rast cien energií – náklady na prevádzku vlekov, zasnežovanie a vykurovanie horských objektov.
- Inflácia a mzdy – vyššie platy zamestnancov aj ceny materiálov na údržbu.
- Investície do modernizácie – miliónové projekty na výstavbu nových lanoviek, výkonnejších snehových diel a rozšírenie služieb pre turistov.
Zdražovanie tak neprekvapí žiadneho skúseného lyžiara. Zimné športy v Alpách sa stávajú čoraz luxusnejším koníčkom, ktorý si budú môcť dovoliť len tí, čo sú ochotní priplatiť za pohodlie a moderné služby.