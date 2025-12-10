Thajsko evakuovalo 400-tisíc občanov pre pohraničný konflikt s Kambodžou

Thajskí obyvatelia, ktorí utiekli z domovov po stretoch medzi thajskými a kambodžskými vojakmi, odpočívajú v evakuačnom centre v provincii Surin. (Zdroj: SITA/AP/Sakchai Lalit)
BANGKOK – Viac než 400.000 ľudí v Thajsku evakuovali z ich obydlí v dôsledku pohraničného konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel medzi Thajskom a Kambodžou. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na thajské ministerstvo obrany.
„Civilisti museli vo veľkom počte opustiť svoje domovy pre bezprostredné ohrozenie ich bezpečnosti. Viac než 400.000 ľudí evakuovali do bezpečných lokalít v siedmich provinciách,“ povedal novinárom na brífingu hovorca ministerstva obrany Surasant Kongsiri.