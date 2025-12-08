Nová hrozba? EÚ vyzýva na maximálnu zdržanlivosť po potýčkach medzi Thajskom a Kambodžou

BRUSEL - Európska únia v pondelok vyzvala Thajsko i Kambodžu, aby „prejavili maximálnu zdržanlivosť“ po obnovení bojov v ich spornom pohraničí a naliehavo vyzvala obe krajiny, aby sa vrátili k pozastavenej mierovej dohode. Informuje správa agentúry AFP.
„Nedávna prestrelka medzi Kambodžou a Thajskom predstavuje eskaláciu nepriateľských akcií,“ uviedla hovorkyňa diplomatickej služby Únie. „EÚ vyzýva obe krajiny, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť a vrátili sa k spoločnému vyhláseniu podpísanému 26. októbra a k opatreniam na budovanie dôvery, ktoré sú v ňom stanovené,“ dodala. Na zdržanlivosť vyzval obe krajiny v pondelok aj generálny tajomník OSN António Guterres, píše AFP.
Thajsko podniklo v pondelok letecké útoky
Thajsko podniklo v pondelok letecké útoky na susednú Kambodžu a pri najnovšej vlne vzájomných ozbrojených potýčok zahynul najmenej jeden thajský vojak a štyria kambodžskí civilisti. Z obnovenia bojov v spornom pohraničí sa navzájom obviňujú obe strany. Konflikt vyvoláva dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti, pričom obe strany si nárokujú niekoľko chrámov, ktoré sa nachádzajú v pohraničí.