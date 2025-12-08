Pondelok8. december 2025, meniny má Marína, zajtra Izabela

Na slobodu sa dostalo vyše 100 detí unesených zo školy v Nigérii: Ďalšie sú v zajatí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LAGOS - Nigérijská kresťanská asociácia v pondelok oznámila, že na slobodu sa dostalo vyše 100 školákov unesených v novembri z katolíckej školy v meste Papiri. Viac ako 100 študentov školy je ešte stále v zajatí, uviedla agentúra AP.

Nateraz nie je známe, či boli školáci prepustení na slobodu po dohode s ich únoscami. Nigérijský denník The Guardian uviedol, že deti najprv podstúpia zdravotné prehliadky a po vypočutí ich odovzdajú príbuzným. Hovorca prezidenta Sunday Dare pre AFP potvrdil, že ide o skupinu 100 detí.

21. novembra zaútočili na školu

Keď neznámi ozbrojenci 21. novembra zaútočili na školu St. Mary’s Catholic School v meste Papiri v štáte Niger, uniesli najmenej 303 školákov a ich 12 učiteľov. Podľa Kresťanského združenia Nigérie (CAN) medzi unesenými boli chlapci aj dievčatá vo veku 10 až 18 rokov. Päťdesiatim žiakov sa podarilo ujsť krátko po únose a vrátili sa domov. Po nedeľňajšom prepustení stovky detí zostáva vo väznení ešte 153 žiakov a 12 učiteľov. Ich osud je nejasný, doplnili nigérijské médiá.

K únosu zo školy St Mary's School v štáte Niger v strednej Nigérii došlo po tom, čo ozbrojenci pár dní predtým vtrhli do strednej školy v štáte Kebbi v severozápadnej Nigérii a uniesli 25 dievčat. Tieto únosy sú, pokiaľ ide o počet unesených, najrozsiahlejšie od roku 2014, keď džihádisti z skupiny Boko Haram uniesli viac ako 270 dievčat z mesta Chibok. Nigéria je rozdelená medzi prevažne kresťanský juh a moslimský sever a už dlho je dejiskom džihádistických povstaní, v ktorých dochádza k zabíjaniu kresťanov, ale i moslimov.

Viac o téme: DetiNigériaŠkola
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Sto detí unesených zo
Sto detí unesených zo školy v Nigérii prepustili, tvrdia zdroje a médiá
Zahraničné
Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Zatykače na Putina a ruských predstaviteľov zostanú v platnosti aj po prípadnej amnestii
Zahraničné
Ilustračné foto
Haiti sa po dekáde chystá na prvé voľby: Termín stanovený na august 2026
Zahraničné
Nezvestnú Barbaru (14) našli
Nezvestnú Barbaru (14) našli v Bratislave s 30-ročným mužom: Pred políciou chcela ujsť! Otec prehovoril
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

TK po skončení Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
TK po skončení Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
Správy
Vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky MD SR Roman Török: Všetky telefonáty si vybavujme predtým než sadneme do auta
Vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky MD SR Roman Török: Všetky telefonáty si vybavujme predtým než sadneme do auta
Správy
Most ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici začali búrať
Most ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici začali búrať
Správy

Domáce správy

Hasiči analyzujú zábery z
V Žiline zasadal krízový štáb: Ide o vyhlásenú mimoriadnú situáciu
Domáce
SaS predstavila pozmeňujúce návrhy
SaS predstavila pozmeňujúce návrhy k reforme financovania sociálnych služieb
Domáce
FOTO HRÔZOSTRAŠNÉ Život ako z
HRÔZOSTRAŠNÉ Život ako z rozprávky a potom VRAŽDA! Slovák Erik mal zabiť v Nemecku vlastnú ženu aj bábätko
Zahraničné
Lúpež v novinovom stánku v Topoľčanoch: Muž so zbraňou prepadol predavačku, polícia ho zadržala
Lúpež v novinovom stánku v Topoľčanoch: Muž so zbraňou prepadol predavačku, polícia ho zadržala
Nitra

Zahraničné

FOTO HRÔZOSTRAŠNÉ Život ako z
HRÔZOSTRAŠNÉ Život ako z rozprávky a potom VRAŽDA! Slovák Erik mal zabiť v Nemecku vlastnú ženu aj bábätko
Zahraničné
Ilustračné foto
Drahí americkí priatelia, status Tuska vyvolal šialenstvo na sociálnej sieti!
Zahraničné
Na slobodu sa dostalo
Na slobodu sa dostalo vyše 100 detí unesených zo školy v Nigérii: Ďalšie sú v zajatí
Zahraničné
Posun v prípade! Súd
Posun v prípade! Súd nariadil odškodnenie rodín: Ich príbuzní zmizli počas letu MH370 v roku 2014
Zahraničné

Prominenti

Simon Cowell
Porotcovský kat Simon Cowell roky desí ZMENENOU tvárou: Konečne PRIZNAL úpravy!
Zahraniční prominenti
Katarína Jesenská
Jojkárska moderátorka vystrašila fanúšikov: FOTO z nemocnice! Vážne zdravotné problémy
Domáci prominenti
Jessie J
Jessie J opäť prehovorila o svojom boji s rakovinou: Priznala KRUTÚ PRAVDU!
Zahraniční prominenti
Premiéra rozprávky Keď život
Slovenský herec sa OBUL do Emy Lacovej: Nie si žiadna OBEŤ! Mlčať je zlato
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Má len TRI ROKY
Má len TRI ROKY a už poráža dospelých: NAJMLADŠÍ šachista sveta šokuje rekordom!
Zaujímavosti
Do predajne alkoholu sa
Do predajne alkoholu sa vlámal medvedík, opitý zaspal na toalete
dromedar.sk
prívesok v tvare vajíčka
PRÍPAD roka: Zlodej chcel uniknúť spravodlivosti… PREHLTOL dôkazy! Polícia musela čakať na ich návrat
Zaujímavosti
Dnes samozrejmosť, vtedy zázrak:
Dnes samozrejmosť, vtedy zázrak: TAKTO sa zháňali stromčeky za socializmu! Čakalo sa dlhšie než na banány
Zaujímavosti

Dobré správy

Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Nový grafikon vlakovej dopravy, pozrite si prehľad najdôležitejších zmien
Domáce
Takmer padol slovenský rekord:
Takmer padol slovenský rekord: Lidl preto pripravil túto vianočnú novinku!
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Filip Jančík, HEX alebo Kandráčovci: Potešte seba či blízkych aj vy!
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Adventný kalendár PIATOK a VÍKEND Oveľa zdravší mikulášsky balíček: Pozrite, čo všetko sa v ňom skrýva!
Domáce

Ekonomika

Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)

Varenie a recepty

Recept po ktorom si hostia budú oblizovať prsty. Kedysi slávny, dnes už zabudnutý oblíž prst.
Recept po ktorom si hostia budú oblizovať prsty. Kedysi slávny, dnes už zabudnutý oblíž prst.
Fantastické fúkané rožky. Najlepší recept od kamarátky, ktorý vás očarí.
Fantastické fúkané rožky. Najlepší recept od kamarátky, ktorý vás očarí.
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Koláče a torty
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Výber receptov

Šport

Nepríde ani Tatar: Z nominácie na Kaufland Cup vypadla pätica hráčov, donominovali sedmičku
Nepríde ani Tatar: Z nominácie na Kaufland Cup vypadla pätica hráčov, donominovali sedmičku
Reprezentácia
Horúco v Liverpoole: Zronený Salah naznačil odchod, kapitán van Dijk sa vyjadril k napätiu
Horúco v Liverpoole: Zronený Salah naznačil odchod, kapitán van Dijk sa vyjadril k napätiu
Premier League
Vybičovaný záver DAC so Spartakom: Divák chytil hráča Trnavy, Škrtel sa vyjadril k incidentu
Vybičovaný záver DAC so Spartakom: Divák chytil hráča Trnavy, Škrtel sa vyjadril k incidentu
Niké liga
Legenda Manchestru United si rýpla do Salaha: Ničí svoj odkaz v Liverpoole!
Legenda Manchestru United si rýpla do Salaha: Ničí svoj odkaz v Liverpoole!
Premier League

Auto-moto

Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Kariera.sk TS
Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Rady, tipy a triky
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Trendy na trhu práce
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Motivácia a produktivita

Technológie

IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Správy
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
Technológie
AKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútu
AKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútu
Návody
Tvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovať
Tvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovať
Android

Bývanie

Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax

Pre kutilov

Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ktoré páry podľa znamenia prežijú najromantickejšie sviatky? Toto sú ideálne match-upy
Partnerské vzťahy
Ktoré páry podľa znamenia prežijú najromantickejšie sviatky? Toto sú ideálne match-upy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
HRÔZOSTRAŠNÉ Život ako z
Zahraničné
HRÔZOSTRAŠNÉ Život ako z rozprávky a potom VRAŽDA! Slovák Erik mal zabiť v Nemecku vlastnú ženu aj bábätko
Ilustračné foto
Zahraničné
Drahí americkí priatelia, status Tuska vyvolal šialenstvo na sociálnej sieti!
Nárok na energopomoc si
Domáce
Nárok na energopomoc si môžete overiť na internete: Stačí jedno číslo a hneď viete koľká bije
MIMORIADNE Čierny deň na
Zahraničné
MIMORIADNE Čierny deň na Kanárskych ostrovoch: Obrovská vlna zabila DVOCH Slovákov, ďalší je zranený

Ďalšie zo Zoznamu