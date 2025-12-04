USA už nepodporujú Ukrajinu: Trump to povedal jasne! Na pomoci Kyjevu už finančne nepomáhame

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump na zasadnutí kabinetu vyhlásil, že Spojené štáty prestali finančne podporovať Ukrajinu. Tvrdí, že Washington teraz len presúva techniku cez európskych spojencov, ktorí podľa jeho slov hradia „sto percent nákladov“.
„Na tejto vojne sa už finančne nepodieľame“
Donald Trump počas utorkového rokovania vlády oznámil, že USA už neposielajú Kyjevu žiadne vlastné peniaze. Zároveň prehlásil, že americká technika sa na Ukrajinu dostáva výhradne cez európske štáty – a práve tie vraj platia všetko.
Trump to povedal v čase, keď jeho emisár Steve Witkoff a zať Jared Kushner rokovali v Moskve so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. O jeho slovách informoval ruský portál Lenta a následne americké médiá.
Útok na Bidena: „Rozhadzoval miliardy ako cukríky“
Republikánsky prezident opäť ostro kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena. Tvrdil, že Bidenova administratíva údajne „rozdala 350 miliárd dolárov ako bonbóny“ na pomoc Ukrajine – hoci Trump túto sumu spomína už dlhodobo, dostupné údaje ju nepotvrdzujú.
Trump zároveň povedal, že na rozdiel od Bidena „nič nerozdáva“, ale predáva vybavenie, ktoré kupujú spojenci z NATO. Podľa neho euroskupina zaplatí plnú cenu, potom si techniku odvezie a ďalej ju posúva alebo využíva podľa vlastných potrieb.
„Snažíme sa túto situáciu vyriešiť,“ vyhlásil Trump. „Ukončil som osem vojen. Toto by bola deviata a moji ľudia sú práve teraz v Rusku, aby zistili, či sa to dá uzavrieť.“
Realita čísiel podľa médií
Trumpov výrok o „350 miliardách“ médiá pravidelne spochybňujú. ABC News začiatkom roka pripomenula, že podľa vládnych dát Kongres od ruskej invázie v roku 2022 uvoľnil približne 174 miliárd dolárov, pričom nejde výhradne o pomoc Ukrajine, ale aj o posilnenie NATO, podporu ďalších regiónov a súvisiace výdavky.
„Osem ukončených vojen“? Fakty sú komplikovanejšie
Problémom je aj Trumpovo často opakované tvrdenie, že ukončil osem svetových konfliktov.
Podľa prehľadov agentúry AP však ide o značne nepresnú interpretáciu:
- v niektorých prípadoch dotknuté krajiny odmietli, že by USA zohrali významnú rolu pri urovnaní,
- inde boje pokračujú dodnes,
- a v ďalších situáciách (napríklad Kosovo – Srbsko) nešlo o vojnu, ale o diplomatické trenice.