Humanitárna pomoc v Gaze nestačí: Deti masovo trpia podvýživou, upozorňuje UNICEF

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŽENEVA - Tisícky detí museli v Gaze prijať na liečbu v dôsledku akútnej podvýživy od októbrového prímeria, ktoré malo výrazne zvýšiť dodávky humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy, upozornil v utorok Detský fond OSN (UNICEF). Informuje o tom správa agentúry Reuters.

UNICEF, najväčší poskytovateľ liečby podvýživy v Gaze, dodal, že v októbri, keď nadobudla platnosť prvá fáza dohody o ukončení dva roky trvajúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, bolo na ťažkú ​​akútnu podvýživu liečených dovedna 9300 detí. Hoci ide o pokles oproti počtu viac než 14-tisíc v auguste, stále je to výrazne vyššie číslo než z čias krátkeho prímeria trvajúceho od februára do marca tohto roka a naznačuje, že toky pomoci sú stále nedostatočné, uviedla hovorkyňa UNICEF Tess Ingramová na tlačovej konferencii v Ženeve prostredníctvom videohovoru z Gazy. „Je to stále šokujúco vysoké číslo,“ upozornila.

UNICEF je schopný dovážať do tejto vojnou zničenej pobrežnej enklávy podstatne viac pomoci než pred dohodou o prímerí z 10. októbra, pretrvávajú však prekážky, uviedla Ingramová a poukázala na meškania a odmietanie nákladu na hraničných priechodoch, uzávierky trás či pretrvávajúce bezpečnostné problémy. „Zaznamenali sme určité zlepšenie, ale naďalej žiadame o otvorenie všetkých dostupných priechodov do pásma Gazy,“ dodala. Do Gazy neprichádza dostatok komerčných dodávok, podotkla Ingramová s tým, že mäso je stále neúmerne drahé, keďže stojí približne 20 dolárov za kilogram. „Väčšina rodín k nemu nemá prístup, a preto stále vidíme vysokú mieru podvýživy,“ povedala. V auguste monitorovacia skupina podporovaná OSN zistila, že hladomor postihuje približne pol milióna ľudí – teda až štvrtinu obyvateľstva Gazy, pričom najťažšie sú postihnuté práve deti.

