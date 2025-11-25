Papamobil sa mení na pomoc: Bude slúžiť ako mobilná klinika pre palestínske deti v Pásme Gazy

BETLEHEM - Papamobil, ktorým sa vozil pápež František počas návštevy Betlehema pred vyše desiatimi rokmi, premenila katolícka organizácia na mobilnú kliniku a v utorok ju prestavila verejnosti. Vozidlo má v blízkej budúcnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť palestínskym deťom v Pásme Gazy, píše o tom agentúra Reuters.
Iniciatívu ešte pred svojou smrťou v apríli požehnal samotný František a na starosť ju dostala katolícka organizácia Caritas. „Sme radi, že sme takto mohli prispieť k zdravotnej starostlivosti o deti v Gaze,“ povedal generálny tajomník Caritas Alistair Dutton počas tlačovej konferencie v Betleheme. Pápež František spomínaný papamobil dostal od prezidenta Palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása počas návštevy Betlehema v roku 2014.
„Toto vozidlo je svedectvom toho, že svet nezabudol na deti z Gazy,“ povedal švédsky kardinál Anders Arborelius, ktorý v minulosti oslovil Františka s nápadom Caritas premeniť bývalý papamobil na pojazdnú detskú kliniku. Generálny tajomník Caritas Švédsko Peter Brune povedal, že mobilná klinika dokáže ošetriť približne 200 detí denne. Nie je však jasné, kedy vozidlo vstúpi do Pásma Gazy, kde stále formálne platí prímerie napriek častým izraelským leteckým útokom. „Hneď ako to bude možné,“ povedal na to stroho Dutton.
Izraelský úrad zodpovedný za koordináciu vstupu pomoci do palestínskej enklávy COGAT odmietol reagovať na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie k tejto záležitosti. Podľa Detského fondu OSN (UNICEF) zahynulo od októbrového prímeria na tomto palestínskom území najmenej 67 detí. Približne 4000 ťažko zranených detí stále čaká na evakuáciu a liečbu mimo Pásma Gazy.