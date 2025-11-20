Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

Je našou povinnosťou načúvať mladým, akú krajinu si želajú, uviedol prezident Pellegrini

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Je našou povinnosťou načúvať mladým, akú krajinu si želajú. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti vyhodnotenia roka lepších vzťahov a Svetového dňa detí na Bratislavskom hrade. Komisár pre deti Jozef Mikloško priblížil, že rok 2026 sa bude niesť v duchu vízie Slovenska očami mladých. Pripomenul, že tento rok bol venovaný budovaniu lepších vzťahov, keďže práve tie sú podľa neho kľúčom k zlepšeniu duševného zdravia detí.

„Každý z nás by si mal spytovať svedomie, či sme naplnili to, čo sme tu pred rokom sľúbili. Snažil som sa mať vo svojom okolí lepšie vzťahy, možno som niekde urobil aj chybu, ale snažil som sa ísť v tých intenciách, o ktorých sme tu pred rokom hovorili,“ povedal prezident. Ocenil zároveň angažovanosť mladých ľudí a prácu komisára pre deti. „Na Slovensku vyrastajú mladí, ktorí napriek svojmu veku vedia úplne priamo a od srdca povedať, čo cítia, čo by chceli, čoho sa boja a ako by sme mali fungovať, aby to na Slovensku vyzeralo lepšie,“ uviedol. Vyzval tiež, aby sa spoločnosť vracala k solidarite medzi generáciami.

archívne video

Prezident prijal demisiu Petra Kmeca, riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy poveril Druckera (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Upozornil aj na rastúce duševné problémy

Upozornil aj na rastúce duševné problémy mladých spôsobené sociálnymi sieťami a navrhol otvoriť odbornú diskusiu o možnom obmedzení ich používania pre deti do 13 rokov. Zároveň povedal, že budúci rok chce viesť debatu o budúcnosti Slovenska priamo s mladými. Zdôraznil takisto potrebu riešiť chudobu detí. „Musíme si spytovať svedomie, či je normálne, že v 21. storočí máme na Slovensku deti, ktoré nemajú čo jesť, čo piť, kde sa umyť alebo kde prespať. To sú obrovské výzvy a je dobré pred nimi nezatvárať oči, ale hľadať riešenia,“ dodal.

Mikloško uviedol, že mladí počas celého roka upozorňovali najmä na negativizmus v spoločnosti, ktorý podľa výskumov najviac ovplyvňuje ich rozhodovanie o tom, či na Slovensku zostanú. Ako zdôraznil, práve zlé vzťahy a negatívna atmosféra boli pre mladých najčastejším dôvodom, prečo uvažujú o odchode. „Z lepších vzťahov chceme prejsť k otázke, aké Slovensko si mladí predstavujú, aby tu chceli žiť,“ podotkol.

Objasnil, že rok 2026 začne novým prieskumom medzi mladými o tom, ako si predstavujú Slovensko, čo si na ňom vážia a čo ich motivuje ostať v krajine. Výsledky budú témou zasadnutia Parlamentu detí a mládeže v marci a následných diskusií po regiónoch. Prioritou budú podľa Mikloška aj skupiny detí žijúce v extrémnej chudobe, rómske deti, deti z Ukrajiny či iné ohrozené skupiny. Pripomenul zároveň nedostatok odborníkov v oblasti detskej psychiatrie, stav označil za alarmujúci. Opätovne v tejto súvislosti ocenil vznik nadrezortnej skupiny v oblasti duševného zdravia detí.

Na Svetový deň detí stretol s účastníkmi projektu UNICEF

Prezident SR Peter Pellegrini sa pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa detí stretol v Prezidentskom paláci s účastníkmi medzinárodného projektu organizácie UNICEF s názvom Kids Takeover. Tá dáva deťom priestor upozorniť na svoje práva a hovoriť o témach, ktoré formujú ich život. Z paláca o tom informovali na sociálnej sieti.

„Na celom svete si 20. novembra pripomíname 36. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa - kľúčového dokumentu, ktorý chráni deti v 196 krajinách sveta. V tomto duchu prezident SR Peter Pellegrini privítal v Prezidentskom paláci žiakov zo Spojenej školy Pankúchova a Základnej školy Nobelovo námestie v Bratislave,“ priblížili z Prezidentského paláca.

Mladí návštevníci absolvovali prehliadku paláca a zapojili sa do diskusie s hlavou štátu o vplyve sociálnych sietí na deti - o možnostiach, ktoré prinášajú, ale aj o rizikách digitálneho sveta. Deti zároveň darovali prezidentovi vlastnoručne vytvorený obraz, fotoalbum s odkazmi od žiakov a symbolické modré svetlo UNICEF - symbol solidarity s deťmi v núdzi.

Viac o téme: SlovenskoPeter PellegriniPrezident
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Čaputová verzus Pellegrini: Kto
Čaputová verzus Pellegrini: Kto zarobil viac? Majetkové priznania zdvihnú obočie bežným smrteľníkom!
Domáce
FOTO uprostred prezident SR Peter
Peter Pellegrini na dnešnom stretnutí rokoval s veľvyslancami EÚ: Zdôraznil úlohu Slovenska
Domáce
FOTO prezident SR Peter Pellegrini
Pellegrini sa ostro pustil do Fica: Kritika pre drsnú rétoriku! Premiér vraj prispieva k napätiu v spoločnosti
Domáce
FOTO Kmec už potichu urobil
Kmec už potichu urobil ĎALŠÍ KROK: Pellegrini hlási, že demisiu mu už doručil, toto je jeho odpoveď!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Žilinka po rokovaní mimoriadnej Bezpečnostnej rady SR
Žilinka po rokovaní mimoriadnej Bezpečnostnej rady SR
Správy
SND chystá premiéru inscenácie Prokofievovho baletu Romeo a Júlia
SND chystá premiéru inscenácie Prokofievovho baletu Romeo a Júlia
Správy
Rozvod?! Nela Pocisková sa ocitla v manželskej kríze: Ja som taká špina! A užívam si to...
Rozvod?! Nela Pocisková sa ocitla v manželskej kríze: Ja som taká špina! A užívam si to...
Prominenti

Domáce správy

Magda Vášáryová prehovorila o
Vášáryová prehovorila o Čaputovej: Útoky na deti ju položili! Povedala mi, že dcéra ešte stále užíva lieky
Domáce
Je našou povinnosťou načúvať
Je našou povinnosťou načúvať mladým, akú krajinu si želajú, uviedol prezident Pellegrini
Domáce
Danko si rypol do
Danko si rypol do Fica: V netradičnom VIDEU mu poslal jasný odkaz! Koalícia ma zarobené na problém
Domáce
OBROVSKÁ STRATA Náhle počas výskumu zomrel uznávaný vedec a učiteľ: Univerzita aj študenti v slzách
OBROVSKÁ STRATA Náhle počas výskumu zomrel uznávaný vedec a učiteľ: Univerzita aj študenti v slzách
Košice

Zahraničné

Rusko pritvrdzuje: Zvyšuje dane
Rusko pritvrdzuje: Zvyšuje dane pre osoby označené za zahraničných agentov
Zahraničné
Znepokojený Trump! Kongresmani vyzývajúci
Znepokojený Trump! Kongresmani vyzývajúci vojakov na neuposlúchnutie rozkazov sú podľa neho zradcovia
Zahraničné
undefined
Eurokomisia oceňuje investičné zámery Slovenska do vedy, uviedol Maraček
Zahraničné
Katastrofa vo Vietname! Počet
Katastrofa vo Vietname! Počet obetí ničivých povodní sa zvýšil na 41
Zahraničné

Prominenti

Fiki Sulík
Fikimu Sulíkovi rupli NERVY! Odniesla si to známa tvár. Si ŽEBRÁK, odkazuje mu...
Domáci prominenti
Nela Pocisková a Adam
Rozvod?! Nela Pocisková sa ocitla v manželskej kríze: Ja som taká špina! A užívam si to...
Domáci prominenti
Princezná Kate po 2
Princezná Kate po 2 rokoch v spoločnosti: Dojemné stretnutie a... Och, snáď tieto FOTKY neuvidia jej deti!
Zahraniční prominenti
Šokujúca KLEBETA o blondínke
Šokujúca KLEBETA o blondínke z českej Ruže pre nevestu: Mala mať TROJKU s... Preboha!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Poklady pre črevá, krv
Poklady pre črevá, krv aj imunitu: Toto jedzte teraz na jeseň!
vysetrenie.sk
Extravagantná učiteľka pobláznila sociálne
Učiteľka matematiky valcuje internet: Jej VIDEÁ trhajú rekordy a outfity šokujú rodičov! Žiaci nevedia, kam skôr pozerať
Zaujímavosti
Lov v priamom prenose:
Lov v priamom prenose: VIDEO Drsné kosatky vs. odvážny tuleň! Neuveríte, kam sa ukryl pred smrťou
Zaujímavosti
Šokujúca pravda o univerzite
Šokujúca pravda o univerzite v Cambridge: Jej vznik spustila poprava nevinných študentov
dromedar.sk

Dobré správy

Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce

Ekonomika

Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
Slováci stále zaostávajú vo finančnom bohatstve: Brzdí nás láska k hotovosti a k nehnuteľnostiam!
Slováci stále zaostávajú vo finančnom bohatstve: Brzdí nás láska k hotovosti a k nehnuteľnostiam!

Varenie a recepty

Tradičný vianočný makový a orechový závin, ktorý je tak dobrý, že nevydrží do ďalšieho dňa.
Tradičný vianočný makový a orechový závin, ktorý je tak dobrý, že nevydrží do ďalšieho dňa.
Drahé maslo? Ušetrite s týmito 10 receptami na vianočné pečivo bez jediného gramu masla.
Drahé maslo? Ušetrite s týmito 10 receptami na vianočné pečivo bez jediného gramu masla.
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy

Šport

Žreb baráže MS 2026: Slovenskí futbalisti spoznali súpera v semifinále a prípadnom finále!
Žreb baráže MS 2026: Slovenskí futbalisti spoznali súpera v semifinále a prípadnom finále!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Lopušanová sa rozhodla pre veľkú zmenu: Bude historicky len druhou Európankou, ktorá...
Lopušanová sa rozhodla pre veľkú zmenu: Bude historicky len druhou Európankou, ktorá...
Ženský hokej
Reakcie na žreb, kde odohrá Slovensko baráž o MS? Zväz má na rozhodnutie iba pár dní
Reakcie na žreb, kde odohrá Slovensko baráž o MS? Zväz má na rozhodnutie iba pár dní
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Slovan bude tlieskať, možno potečú aj slzy, popradskí kamzíci konečne riadne vystrkujú rožky
Slovan bude tlieskať, možno potečú aj slzy, popradskí kamzíci konečne riadne vystrkujú rožky
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Doprava
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
Klasické testy
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava

Kariéra a motivácia

Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Prostredie práce
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Vzťahy na pracovisku
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Motivácia a produktivita

Technológie

AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
Bezpečnosť
Operátor O2 oslavuje obrovský úspech: Stal sa najväčším operátorom na Slovensku
Operátor O2 oslavuje obrovský úspech: Stal sa najväčším operátorom na Slovensku
Operátori
Je to oficiálne! Poznáme dátum, kedy sa začne s natáčaním amerického Squid Game: Tieto mená sľubujú, že nejde len o spin-off
Je to oficiálne! Poznáme dátum, kedy sa začne s natáčaním amerického Squid Game: Tieto mená sľubujú, že nejde len o spin-off
Filmy a seriály
Expertka prezradila, ako si zabezpečiť Wi-Fi router. Ak toto neupravíš, útočníkovi stačí päť minút, aby ťa hackol, hovorí
Expertka prezradila, ako si zabezpečiť Wi-Fi router. Ak toto neupravíš, útočníkovi stačí päť minút, aby ťa hackol, hovorí
Bezpečnosť

Bývanie

Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?

Pre kutilov

S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré po 20. novembri spoznajú muža snov: Od tejto chvíle si všímajte tieto signály
Partnerské vzťahy
3 znamenia zverokruhu, ktoré po 20. novembri spoznajú muža snov: Od tejto chvíle si všímajte tieto signály
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Magda Vášáryová prehovorila o
Domáce
Vášáryová prehovorila o Čaputovej: Útoky na deti ju položili! Povedala mi, že dcéra ešte stále užíva lieky
Danko si rypol do
Domáce
Danko si rypol do Fica: V netradičnom VIDEU mu poslal jasný odkaz! Koalícia ma zarobené na problém
Maroš Žilinka
Domáce
Žilinský prokurátor obvinil Žilinku zo zasahovania: Ten to odmieta, tvrdenia v liste označil za klamstvá
BRUTÁLNY útok žiaka: Učiteľka
Zahraničné
BRUTÁLNY útok žiaka: Učiteľka (62) skončila v nemocnici! ŠOKUJÚCA reakcia riaditeľky, delikventa doslova ZACHRÁNILA!

Ďalšie zo Zoznamu