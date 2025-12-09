Čína potvrdila spoločné strategické hliadkovanie s Ruskom nad Východočínskym morom aj Tichým oceánom

PEKING - Čínske ministerstvo obrany potvrdilo, že Peking s Moskvou v utorok vykonali spoločné strategické vzdušné hliadkovanie nad Východočínskym morom a západnou časťou Tichého oceánu. Vyjadrenie prišlo po tom, ako Južná Kórea informovala, že do jej zóny protivzdušnej obrany v utorok nakrátko vstúpilo celkovo deväť ruských a čínskych lietadiel. Informuje o tom agentúra Reuters.
Podľa čínskeho rezortu obrany išlo už o desiate spoločné hliadkovanie Pekingu a Moskvy, ktoré prebiehalo v rámci ročného plánu spolupráce medzi armádami oboch krajín. Juhokórejská armáda v utorok oznámila, že do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany KADIZ na asi hodinu vstúpilo sedem ruských a dve čínske vojenské lietadlá. Soul v reakcii na to zmobilizoval svoje stíhačky.