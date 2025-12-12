Juhokórejského kryptomenového magnáta Do Kwona v USA odsúdili na 15 rokov

NEW YORK - Juhokórejský kryptomenový magnát Do Kwon bol vo štvrtok odsúdený na 15 rokov väzenia za podvody spojené s krachom jeho spoločnosti, v rámci ktorého prišli investori o 40 miliárd dolárov. Kwon ešte v auguste priznal vinu. Obvinený z podvodu je aj v rodnej Južnej Kórei. Píše o tom agentúra AFP.
Kwonova Spoločnosť Terraform Labs vytvorila kryptomenu s názvom TerraUSD, ktorá sa predávala ako „stablecoin“. Ide o druh kryptomeny naviazaný na stabilné aktíva, ako napríklad americký dolár, aby sa zabránilo drastickým výkyvom v jej hodnote. Kwonovi sa podarilo TerraUSD úspešne odprezentovať a prilákal investície vo výške niekoľkých miliárd dolárov, vysvetľuje AFP.
Kolaps projektu a obvinenia z podvodu
Prokuratúra však tvrdí, že hodnota kryptomeny bola umelo zvyšovaná. Trh s ňou v roku 2022 skolaboval a odborníci tvrdia, že išlo o pyramídovú schému, v ktorej mnohí investori prišli o svoje celoživotné úspory.
Do Kwon, občianskym menom Kwon To-hjong pred kolapsom kryptomeny ušiel z Južnej Kórey a niekoľko mesiacov strávil na úteku. Najprv odletel do Singapuru a v marci 2023 ho zatkli v Čiernej hore odkiaľ ho následne vydali do Spojených štátov.