Trump Jr. sa pustil do ukrajinskej elity: Majú nenormálne luxusné autá, kritizuje aj korupciu

DOHA - Na prestížnom Doha Forum 2025 vystúpil Donald Trump Jr. s tvrdeniami, ktoré okamžite rozpútali debatu o transparentnosti ukrajinskej pomoci. Hovoril o uliciach Monaka plných luxusných áut s ukrajinskými značkami a naznačil, že vojna vytvára pre niektorých výnosný biznis.
Super-autá v Monaku a otázky, ktoré otvorili diskusiu
Donald Trump Jr. využil pódium v Katare na ostrú kritiku ukrajinskej politickej elity. Podľa jeho slov mal v Monaku vidieť ulice zaplnené Bugatti, Ferrari či ďalšími superšportiakmi, ktoré niesli ukrajinské evidenčné čísla. Ako uviedol podľa Politico, pôsobilo to naňho ako ukážka bohatstva, ktoré nezodpovedá krajine uprostred vojny.
Trump Jr. pripomenul aj svoju staršiu návštevu Ukrajiny spred rokov a tvrdil, že vtedy neexistovali náznaky takého majetku, aký dnes podľa neho koluje po Európe. „Niečo sa tu deje,“ naznačil a dodal, že ho šokoval kontrast medzi životom utečeneckej elity a realitou na fronte.
Tvrdenia o korupcii: „Keď niet auditu, niet motivácie zastaviť vojnu“
Podľa Trumpa Jr. vytvára nepretržitý tok zahraničnej pomoci priestor pre rozsiahle finančné úniky. Ako uvádza The Guardian, počas vystúpenia pripomenul medializované prípady zadržaní ukrajinských úradníkov pre rozsiahle rozkrádanie štátnych prostriedkov. Tvrdil, že „bez dozoru a jasných kontrol“ sa pre niektorých stala vojna ekonomickou príležitosťou.
Podľa Trumpa Jr. práve absencia účinných auditov spôsobuje, že ukrajinskí politici nemajú dôvod usilovať sa o rýchle mierové riešenie. Dodal, že ak sa situácia nezmení, jeho otec – prezident Donald Trump – môže prehodnotiť objem pomoci pre Kyjev.
Výčitky aj voči Západu: „Sankcie nefungujú, pomoc tečie bez záruk“
Ako pripomína Politico, Trump Jr. vo svojom prejave spochybnil aj efektivitu sankcií proti Rusku. Podľa neho Západ stráca pozornosť, zatiaľ čo skutočné hrozby prichádzajú od juhoamerických kartelov či iných aktérov, ktorí podľa neho predstavujú pre USA naliehavejší problém.
Jeho slová padli v čase, keď Washington aj európske krajiny diskutujú o budúcich modeloch finančnej a vojenskej podpory Ukrajine.
Kritické reakcie: „Tvrdenia bez dôkazov, ale rezonujú so skeptikmi“
Viacero analytikov aj médií upozornilo, že Trump Jr. nepredložil žiadne overiteľné dôkazy o tom, že by luxusné vozidlá v Monaku patrili ukrajinskej politickej elite. Navyše, v mnohých prípadoch môže ísť len o vozidlá registrované na firmách či osobách, ktoré s politikou nesúvisia.
Napriek tomu sa jeho vyhlásenia rýchlo stali virálnymi. Rezonujú najmä medzi tými, ktorí už dlhšie upozorňujú na dlhodobý problém Kyjeva s korupciou a nedostatočným dozorom nad finančnou pomocou zo Západu — upozorňujú na to opakovane aj analytici citovaní Politico či The Guardian.