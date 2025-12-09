MIMORIADNE Ruské a čínske stíhačky vstúpili do zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SOUL - Do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey (KADIZ) v utorok nakrátko vstúpilo sedem ruských a dve čínske vojenské lietadlá. Potvrdila to juhokórejská armáda. Podľa armádneho Zboru náčelníkov štábov (JCS) lietadlá vzdušný priestor Južnej Kórey neporušili, informuje o tom agentúra Jonhap.
Lietadlá vstúpili do zóny KADIZ okolo 10:00 miestneho času (2:00 SEČ). Armáda Južnej Kórey v reakcii na to vyslala svoje stíhačky, uviedol JCS.
Podľa JCS lietadlá zaznamenali ešte predtým, ako vstúpili do zóny KADIZ. Nachádzali sa nad vodami východne a južne od krajiny a zónu následne opustili asi po hodine. Ide o prvé takéto narušenie od novembra 2024. Žiadne ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.