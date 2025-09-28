Scéna ako z GTA, auto letelo vzduchom! VIDEO Šokujúca nehoda priamo v centre mesta

VROCLAV - V Poľsku sa tento týždeň odohrala nebezpečná nehoda. Vodička auta značky Audi zišla na chodník, zrazila chodkyňu a následne narazila do viacerých vozidiel a elektrického stĺpu. Zranená chodkyňa utrpela zranenia. Ako uvádza polícia, u vodičky „došlo k dočasnej zdravotnej indispozícii“. Zadržali jej vodičský preukaz.
K nebezpečnej udalosti došlo v utorok (23. 9.) okolo 15. hodiny na ulici Strachocińska vo Vroclave. Píše o tom portál tvn24.pl. "28-ročná vodička vozidla značky Audi, u ktorej došlo k dočasnej zdravotnej indispozícii, zišla z vozovky na chodník nachádzajúci sa na pravej strane a zrazila 48-ročnú chodkyňu. Následne vošla späť na vozovku a narazila do auta značky Fiat Panda. Opäť vošla na chodník, narazila do žulových kvetináčov s rastlinami, od ktorých sa odrazila do vzduchu. Potom poškodila zaparkované vozidlo značky Volkswagen Tiguan a zastavila sa až na elektrickom stĺpe, pričom poškodila ďalšie dve vozidlá," uviedla hovorkyňa Mestskej polície vo Vroclave Anna Nicer.
Záznam z incidentu zverejnila na internete reštaurácia Shrimp House, na ktorom vidieť, ako auto preletí ponad zaparkované vozidlo a po chvíli narazí do elektrického stĺpu. Zrazená 48-ročná chodkyňa utrpela zranenia. Vodičke Audi zadržali vodičský preukaz. Alkohol v krvi vodičky ani chodkyne polícia nezistila. "Žene hrozia až tri roky odňatia slobody," dodala hovorkyňa.