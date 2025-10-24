Piatok24. október 2025, meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel

Rusko analyzuje nové sankcie: Reagovať bude v súlade so záujmami

Dmitrij Peskov
Dmitrij Peskov (Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool, file)
TASR

MOSKVA - Rusko momentálne analyzuje nové sankcie, ktoré oznámili Spojené štáty a Európska únia, a bude reagovať v súlade so svojimi záujmami, vyhlásil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň odmietol tvrdenia o „narušení“ summitu medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom o ukončení vojny na Ukrajine, podľa neho ani jeden z nich nevylúčil takéto stretnutie v budúcnosti. Peskov tiež obvinil Ukrajinu zo zodpovednosti za „prestávku“ v mierových rokovaniach. Informuje o tom agentúra Reuters.

Trump v stredu oznámil, že zrušil plánovanú schôdzku s Putinom v maďarskej Budapešti, pretože mu jej usporiadanie v tejto chvíli nepripadalo správne. Naznačil však, že by k ich rokovaniu mohlo dôjsť v budúcnosti. Hovorkyňa Bieleho domu potom vo štvrtok uviedla, že schôdzka prezidentov nie je úplne vylúčená. Takýto názor má aj Putin, uviedol v piatok Peskov a zopakoval, že americký ani ruský prezident „nechcú strácať čas a stretnúť sa len tak pre nič za nič“. Potrebné je podľa neho pracovať na úrovni ministerstiev zahraničných vecí.

V rozhovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou je teraz „veľmi zdĺhavá“ prestávka

Podľa Peskova presný dátum summitu lídrov USA a Ruska nikto nestanovil. „V tomto ohľade by bolo veľmi ťažké zrušiť niečo, o čom nebola konkrétna dohoda,“ komentoval podľa agentúry Interfax vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že narušil schôdzku v Budapešti.

V rozhovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou o možnom urovnaní konfliktu je v súčasnosti podľa Peskova „veľmi zdĺhavá“ prestávka. Za ňu podľa neho môže „neochota kyjevského režimu zintenzívniť proces rokovaní“. Naopak, Ukrajina z predlžovania vojny viní Rusko. To v posledných týždňoch podniká intenzívne útoky predovšetkým proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre, pri stredajšom údere na mesto Charkov však dostala zásah aj materská škola.

Analyzujú sankcie

Spojené štáty v stredu uvalili nové sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a 34 ich dcérskych spoločností, pretože Putin odmieta ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine, ako uviedol americký minister financií Scott Bessent. Vo štvrtok ráno bol členskými štátmi EÚ schválený v poradí 19. balík protiruských sankcií, ktorý okrem iného zahŕňa zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska a obmedzenie pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore.

„Teraz analyzujeme sankcie, ktoré boli predstavené a zverejnené. Samozrejme, budeme konať tak, aby to čo najlepšie slúžilo našim národným záujmom – to je hlavný princíp nášho konania,“ povedal hovorca Kremľa. Putin vo štvrtok v reakcii na uvalenie amerických sankcií vyhlásil, že Rusko sa nikdy nepodvolí tlaku Spojených štátov alebo ktorejkoľvek inej krajiny. Nové reštriktívne opatrenia označil za krok, ktorý „nie je priateľský“ a ktorý neprispeje k posilneniu rusko-amerických vzťahov. Ruský exprezident a podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev prirovnal nové sankcie USA a zrušenie budapeštianskeho summit k „aktu vojny proti Rusku“ a Trumpa nazval „utáraným mierotvorcom“.

