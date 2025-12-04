MIMORIADNY ONLINE Chce Putin koniec vojny? OSN vyzýva vrátiť unesené ukrajinské deti

WASHINGTON/KYJEV - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že po „pomerne dobrom“ rokovaní jeho vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je cesta k mieru na Ukrajine nejasná. Informuje správa agentúr Reuters, AP a AFP. „Myslím si, že včera mali pomerne dobré stretnutie s prezidentom Putinom. Čo bude výsledkom tohto stretnutia? Neviem vám povedať, pretože na tango sú potrební dvaja,“ odpovedal Trump novinárom v oválnej pracovni Bieleho domu. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
8:00 Väčšina občanov vybraných deviatich krajín EÚ vníma riziko vypuknutia vojny medzi členmi EÚ a Ruskom ako vysoké. Vyplýva to z prieskumu nezávislého inštitútu Cluster 17, ktorý bol uverejnený vo štvrtok vo francúzskom časopise Le Grand Continent citovanom agentúrou AFP.
7:00 Pápež František vo svojom závete zanechal finančné prostriedky na nákup sanitiek pre Ukrajinu, hovorí mníška. „Na našich stretnutiach mi povedal, že nejako pomôže, ale nepredstavovala som si, že to urobí takto,“ povedala dominikánska mníška Lucia Caram.
6:10 Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Rokovali o posilnení obchodných väzieb či o vojne na Ukrajine, píše správa agentúr AFP a Reuters. Podľa Macrona musia Francúzsko a Čína prekonať svoje rozdiely. „Niekedy existujú rozdiely, ale je našou zodpovednosťou ich prekonať pre vyššie dobro,“ uviedol francúzsky prezident. Jeho čínsky náprotivok zas vyhlásil, že Peking je ochotný spolupracovať s Parížom na „stabilizácii komplexného strategického partnerstva medzi Čínou a Francúzskom“.
6:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že v nadväznosti na stretnutie amerických predstaviteľov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa v Spojených štátoch. Informuje správa agentúry DPA. „Pripravujeme stretnutia v Spojených štátoch,“ uviedol ukrajinský prezident vo svojom večernom videopríhovore s tým, že novinky ohľadom ich organizácie očakáva v najbližších dňoch.
6:00 Deväťdesiatjeden krajín sveta vrátane Spojených štátov v stredu podporilo rezolúciu Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá vyzýva Rusko „zabezpečiť okamžitý, bezpečný a bezpodmienečný návrat všetkých ukrajinských detí, ktoré boli násilne presídlené alebo deportované“ od začiatku vojny na Ukrajine. Informuje správa agentúr AFP a Reuters. Rusko pred hlasovaním nabádalo štáty nepodporiť nezáväznú rezolúciu pripravenú predstaviteľmi Ukrajiny, Kanady a Európskej únie. Za jej prijatie napokon hlasovalo 91 krajín, 12 bolo proti a 57 sa zdržalo.
Blíži sa koniec vojny?
„Chcel by ukončiť vojnu. Taký bol ich dojem,“ odpovedal Trump na otázku, či mali Witkoff a Kushner pocit, že Putin naozaj chce ukončiť takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine. „Mali veľmi silný dojem, že by rád uzavrel dohodu,“ doplnil americký prezident. Witkoff a Kushner v utorok rokovali s Putinom v Moskve o ukončení vojny na Ukrajine približne päť hodín. Do Ruska so sebou priniesli aj aktualizovanú verziu amerického mierového plánu, ktorý počíta napríklad s postúpením častí východukrajinského regiónu Donbas Rusku alebo súhlas s nevstúpením Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO).
Kremeľ v stredu vyhlásil, že Putin niektoré návrhy Spojených štátov prijal a je pripravený pokračovať v hľadaní kompromisu. „Včera sa po prvýkrát uskutočnila priama výmena názorov. Niektoré veci boli prijaté, niektoré boli označené za neprijateľné. Toto je bežný pracovný proces hľadania kompromisu,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer oznámil, že v nadväznosti na stretnutie Witkoffa a Kushnera s Putinom ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní s vyslancami amerického prezidenta v Spojených štátoch. Podľa diplomatických zdrojov agentúr AFP, AP i Reuters sa ukrajinskí vyjednávači stretnú s americkými vyslancami vo štvrtok na Floride.