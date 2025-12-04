Putin nesie morálnu zodpovednosť za otravu britskej občianky

LONDÝN - Ruský prezident Vladimir Putin nesie morálnu zodpovednosť za smrteľnú otravu britskej občianky Dawn Sturgessovej, ku ktorej došlo v roku 2018 v meste Salisbury. Vyplýva to zo záverečnej správy o vyšetrovaní tohto činu, ktorú vo štvrtok prezentoval bývalý sudca Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva Anthony Hughes, informovala agentúra AFP.
V 174-stranovej správe lorda Hughesa sa konštatuje, že v ochrane Sergeja Skripaľa (74) došlo k „zlyhaniam“. Skripaľ, bývalý príslušník ruskej vojenskej rozviedky GRU, prišiel do Spojeného kráľovstva v rámci výmeny väzňov po tom, čo bol odsúdený za špionáž pre Britániu. Sedemtýždňové vyšetrovanie, ktoré stálo viac ako osem miliónov libier, dospelo k záveru, že útoku novičkom sa dalo zabrániť iba tým, že by Skripaľa ukryli pod úplne novou identitou – čo sa však v tom čase nepovažovalo za vhodné.
Skripaľa spolu s jeho dcérou Julijou (41) našli zo 4. marca 2018 v bezvedomí na lavičke v juhoanglickom meste Salisbury. Novičok bol aplikovaný na kľučku vchodových dverí Skripaľovho neďalekého domu. Skripaľovci utrpeli vážne otravy - rovnako ako policajt Nick Bailey, ktorý bol vyslaný prehľadať ich dom. Všetci traja prežili. Otravu novičkom však neprežila Dawn Sturgessová (44), ktorá si ho na seba 30. júna 2018 nastriekala z flakónu, ktorý jej jej partner Charlie Rowley (52) dal v presvedčení, že vnútri je parfum. Rowley neskôr uviedol, že fľaštičku našiel na ulici.
Rusko opäť odmieta akúkoľvek vinu
Vyšetrovaním pod vedením lorda Hughesa sa potvrdilo, že túto fľaštičku od parfumu použila dvojica ruských špiónov na prepašovanie nervovoparalytickej látky do Británie. Lord Hughes uviedol, že je si istý, že tím príslušníkov ruskej vojenskej rozviedky GRU sa pokúsil zavraždiť Sergeja Skripaľa, ktorý predával ruské tajomstvá Británii a po výmene špiónov v roku 2010 sa do Spojeného kráľovstva aj presťahoval. „Dospel som k záveru, že operácia na likvidáciu Sergeja Skripaľa musela byť autorizovaná na najvyššej úrovni – prezidentom Putinom,“ uviedol Hughes v správe s tým, že „dôkazy o tom, že išlo o útok ruského štátu, sú presvedčivé.“
Sturgessová, matka troch detí, skolabovala v byte v Amesbury v grófstve Wiltshire. S vážnou otravou bola hospitalizovaná, zomrela 8. júla. Rowley otravu prežil, ale s vážnymi následkami. Lord Hughes pri prezentácii svojej správy uviedol, že Sturgessovej bola poskytnutá „úplne primeraná“ zdravotná starostlivosť, avšak jej stav bol „od samého začiatku nezlučiteľný so životom“. Rusko vždy popieralo akúkoľvek účasť na udalostiach v Salisbury a obvinenia označovalo za protiruskú propagandu. Ruské veľvyslanectvo v Londýne vo štvrtok na žiadosť o komentár k zverejnenej správe bezprostredne nereagovalo, doplnila televízia Sky News.
Útok mal byť demonštráciou moci
Incident v Salisbury spustil najväčšie vyhostenie diplomatov medzi Východom a Západom od čias studenej vojny. Vzťahy medzi Moskvou a Londýnom sa ešte viac zhoršili od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Dvaja z Rusov obvinených Britániou z otravy Skripaľovcov sa neskôr objavili v ruskej televízii, kde popreli svoju účasť na trestnom čine. Tvrdili, že v Británii boli ako turisti a Salisbury navštívili, aby si prezreli miestnu katedrálu.
Hughes pri prezentácii správy o vyšetrovaní uviedol, že Rusko prejavuje „zvýšený apetít po riziku“, pričom poukázal na anexiu Krymu a zostrelenie malajzijského lietadla v roku 2014. Dodal, že útok na Skripaľa bol zjavne plánovaný ako výrazná demonštrácia ruskej moci. „Útok Ruska na Sergeja Skripaľa nebol, ako sa zdá, zamýšľaný len ako pomsta, ale predstavoval verejné posolstvo – medzinárodnému aj domácemu publiku – že Rusko bude konať rozhodne v tom, čo považuje za svoje vlastné záujmy,“ uvádza sa v správe.
Britské vyšetrovania opakovane ukazujú na Kremeľ
Štvrtková správa je výsledkom už druhého veľkého vyšetrovania, ktoré pripísalo Putinovi zodpovednosť za útoky spáchané na území Británie proti ľuďom, ktorých šéf Kremľa považuje za nepriateľov. Vyšetrovanie z roku 2016 dospelo k záveru, že Putin pravdepodobne nariadil vraždu Alexandra Litvinenka, ruského disidenta a bývalého agenta FSB, ktorý bol v Londýne otrávený rádioaktívnym polóniom-210.