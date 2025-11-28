Nemecko v októbri zaznamenalo alarmujúci počet dronov pri vojenských a námorných objektoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BERLÍN - V Nemecku v októbri zaznamenali najviac dronov nad svojimi vojenskými základňami za jeden mesiac, uviedol v piatok vysokopostavený predstaviteľ tamojších spravodajských služieb. Zároveň podotkol, že čoraz viac dronov sa objavuje pri námorných zariadeniach, informuje o tom agentúra Reuters.
„V súčasnosti je medzi zložkami ozbrojených síl postihnuté hlavne námorníctvo,“ uviedol viceprezident nemeckej vojenskej spravodajskej služby Torsten Akmann pre Reuters. Akmann nezverejnil konkrétne čísla a nenaznačil ani možné dôvody, prečo sa drony objavujú pri námorných zariadeniach. Nemecko otvorilo v roku 2024 medzinárodné námorné veliteľstvo, ktoré by mohlo viesť operácie NATO v Baltskom mori počas prípadného konfliktu.