Nicolás Maduro potvrdil telefonát s Trumpom: Ako dopadol?

CARACAS - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v stredu potvrdil, že pred približne desiatimi dňami telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rozhovor označil za „úctivý a srdečný“, píše správa agentúr Reuters a AFP.
„Hovoril som s prezidentom Spojených štátov, Donaldom Trumpom. Môžem povedať, že rozhovor bol úctivý, ba dokonca môžem povedať, že bol srdečný,“ povedal Maduro v rozhovore pre štátnu televíziu. „Ak tento hovor znamená, že sa podnikajú kroky smerom k úctivému dialógu, potom vítame dialóg, vítame diplomaciu, pretože vždy sa budeme snažiť o mier,“ dodal venezuelský prezident.
Spojené štáty od augusta nasadili do Karibiku flotilu
Spojené štáty od augusta nasadili do Karibiku flotilu vojnových lodí vrátane najväčšej lietadlovej lode na svete USS Gerald R. Ford. Pod zámienkou boja proti pašeráctvu drog odvtedy zaútočili na najmenej 22 plavidiel a zabili pri tom 83 ľudí. Maduro tvrdí, že cieľom tejto operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.
Trump potvrdil telefonát s venezuelským prezidentom ešte v nedeľu. Pri otázke novinárov o podrobnostiach odpovedal, že „by nepovedal, že to šlo dobre alebo zle, bol to len telefonát“. Neoficiálne správy amerických médií tvrdia, že prezidenti diskutovali aj o možnom stretnutí alebo prípadnom vývoji, pokiaľ by Maduro odstúpil.
Trumpova administratíva Madura viní z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý 24. novembra označila za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísala odmenu 50 miliónov dolárov.