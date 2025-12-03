Streda3. december 2025, meniny má Oldrich, zajtra Barbora, Barbara

Desivé priznanie ukrajinského generála: Hrozí nám drvivá porážka! Vojna môže presiahnuť naše hranice

Valerij Zalužnyj
Valerij Zalužnyj (Zdroj: TASR/Ukrainian Presidential Press Office via AP, File)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

KYJEV - Bývalý šéf ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj upozorňuje, že Moskva napreduje tam, kde je to pre ňu dnes najvýhodnejšie – v politike a ekonomike. Ak Západ nestanoví jednoznačný plán a nedá Kyjevu pevné záruky, konflikt sa podľa neho môže rozšíriť aj za ukrajinské hranice.

„Vynútený mier bude len iným výrazom pre porážku“

Valerij Zalužnyj, dnes ukrajinský veľvyslanec v Londýne a donedávna najvyšší veliteľ ozbrojených síl, v komentári pre britský The Telegraph upozorňuje, že Ukrajina sa ocitla v bode, ktorý nemá ľahké riešenie.

Pripomína, že ak by bol Kyjev dotlačený k rýchlej dohode, znamenalo by to podľa jeho vlastných slov drvivú porážku a následnú stratu nezávislosti.

Podľa neho nejde len o diplomatické tlaky či chaotické mierové rokovania. Do hry vstupujú aj vnútorné spory, politické kauzy a oslabená dôvera verejnosti v ukrajinské vedenie. Zalužnyj, o ktorom sa už mesiace hovorí ako o možnom kandidátovi na prezidenta, tak reaguje aj na vývoj doma.

Mier ako priestor na reformy, nie na oddych

Ak by k dohode predsa len došlo, Ukrajina podľa Zalužného nesmie prepadnúť ilúzii, že konflikt je definitívne zažehnaný. Varuje, že ak má krajina prežiť, bude musieť zreformovať štát, tvrdo zasiahnuť proti korupcii a pripraviť sa na scenár ďalšieho možného útoku. Mier môže byť podľa neho príležitosťou na obnovu – nie na spánok.

Kremeľ mení taktiku, ale cieľ zostáva rovnaký

Zalužnyj pripomína, že ruské ambície sú jasné: ovládnuť ukrajinskú politiku a zbaviť krajinu nezávislosti. A aj keď frontová línia zostáva relatívne stabilná, Moskva podľa neho napreduje inými spôsobmi.

Odkazuje pritom na ruského teoretika Alexandra Svečina, ktorý opisuje dve cesty k politickému víťazstvu: rýchly vojenský úder alebo zdĺhavé opotrebovanie. Keď prvá stratégia v roku 2022 zlyhala, Kremeľ okamžite prepol na druhú.

Výsledok je viditeľný: masívny vojenský rozpočet, prechod na vojnovú ekonomiku, tlak na energetiku a intenzívna hybridná vojna proti Európe. Zalužnyj tvrdí, že hoci ruské územné zisky sú minimálne, v opotrebovávacej fáze má Moskva výraznú prevahu.

Západ váha, Rusko využíva čas

Podľa Zalužného je najväčším problémom nejednotná stratégia spojencov. Súčasný prezident USA Donald Trump podľa neho často mení postoj a Európa sa stále nedokáže zhodnúť na pevnom bezpečnostnom rámci pre Ukrajinu.

Výsledkom je vákuum, ktoré Rusko využíva. A ak Západ nenájde spoločnú víziu, konflikt sa podľa neho nemusí obmedziť len na Ukrajinu.

„Bez jasne definovaných bezpečnostných pravidiel pre Európu hrozí, že sa dnešná vojna zmení na zápas o kontrolu nad celým východom kontinentu,“ upozorňuje pre The Telegraph.

Aké záruky by mohli zastaviť ruské ambície?

Generál otvorene pripúšťa, že mier medzi Kyjevom, Moskvou a Washingtonom by sám osebe nezaručil koniec hrozby. Rusko by podľa neho svoju politickú stratégiu nezmenilo. Preto sú podľa neho potrebné konkrétne bezpečnostné kroky.

Medzi možné riešenia radí:

  • prijatie Ukrajiny do NATO,
  • umiestnenie jadrových zbraní na ukrajinskom území,
  • alebo nasadenie veľkého spojeneckého kontingentu, ktorý by bol schopný odradiť ruskú armádu.

Zalužnyj však dodáva, že o týchto možnostiach sa momentálne takmer vôbec nediskutuje. A kým sa Západ nerozhodne pre jasnú a dlhodobú stratégiu, bude sa podľa neho vojna naďalej predlžovať.

Viac o téme: PorážkaRuskoUkrajinaZápadValerij Zalužnyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ropovod Družba opäť terčom
Ropovod Družba opäť terčom útoku: Ukrajina zasiahla úsek v Rusku! Čo to znamená pre Slovensko?
Zahraničné
Smutná správa od našich
Smutná správa od našich susedov: V bojoch na Ukrajine padol ďalší Čech
Zahraničné
Andrij Jermak
Nečakaná razia na Ukrajine: Protikorupčná jednotka zasahuje v kancelárii Zelenského pravej ruky
Zahraničné
FOTO Volodymyr Zelenskyj
Mierový plán stojí na mŕtvom bode, Zelenského vyjednávač sa vyjadril jasne: Ukrajina neodovzdá ŽIADNE územie!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Podbrezovej Štefan Markulík po domácej prehre s Trnavou
Tréner Podbrezovej Štefan Markulík po domácej prehre s Trnavou
Zoznam TV
Tréner Trnavy Martin Škrtel po víťaznom zápase Spartaku v Podbrezovej
Tréner Trnavy Martin Škrtel po víťaznom zápase Spartaku v Podbrezovej
Zoznam TV
Medzinárodná výstava Weave Wave v Bethlenovom dome
Medzinárodná výstava Weave Wave v Bethlenovom dome
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda pri obci Vinohrady nad Váhom: Zrážka si vyžiadala ľudský život
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Bizár v štátnom IT:
Bizár v štátnom IT: Úrad poslal namiesto dát naskenovaný obrázok DVD!
Domáce
Dolný Kubín zažil Eko Vianoce: Deti z materských a základných škôl vyzdobili park stromčekmi
Dolný Kubín zažil Eko Vianoce: Deti z materských a základných škôl vyzdobili park stromčekmi
Dolný Kubín

Zahraničné

Valerij Zalužnyj
Desivé priznanie ukrajinského generála: Hrozí nám drvivá porážka! Vojna môže presiahnuť naše hranice
Zahraničné
minister zahraničných vecí Juraj
Blanár sa stretol s americkým zástupcom: Slovensko posilňuje transatlantické väzby
Zahraničné
Rusko zablokovalo prístup k
Rusko zablokovalo prístup k detskej hre Roblox: Šíri vraj LGBT propagandu a je plná nevhodného obsahu
Zahraničné
Poprava sa odohrala na
Popravu muža na štadióne sledovalo 80-tisíc ľudí! KATOM bol iba 13-ročný chlapec
Zahraničné

Prominenti

FOTO Adriana Sklenaříková
Topmodelka Sklenaříková na nepoznanie: Barbie hriva je už minulosť… Fíha, úplne iná žena!
Domáci prominenti
Sydney Sweeney
Sexi herečka opäť ovládla červený koberec: V hlavnej úlohe jej oblé vnady!
Zahraniční prominenti
Šoubiznisom otriasa nečakaný ROZCHOD:
Šoubiznisom otriasa nečakaný ROZCHOD: Česká speváčka (45) a jej zajačik (27) išli OD SEBA!
Domáci prominenti
STVR zlanárila ďalšiu tvár
STVR zlanárila ďalšiu tvár konkurencie: Na ich obrazovky mieri moderátorka Let's Dance!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zvláštna snehová postava pobavila
Záhadná zimná postava obletela sociálne siete: Náhoda alebo geniálny žart? Virálna FOTKA baví internet
Zaujímavosti
Prečo prdíme a ako
Prečo prdíme a ako znížiť množstvo plynov
vysetrenie.sk
Auto vs. šelma: Čo
Auto vs. šelma: Čo dokáže jediný úder medveďa? VIDEO z Japonska hovorí za všetko!
Zaujímavosti
Parkovací horor v priamom
Parkovací horor v priamom prenose: TOTO ste ešte nevideli! Týmto šoférom by vodičák neprešiel ani omylom
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Viacerí Slováci riešia zásadný problém so stravovaním: Dáme vám radu, ako to zmeniť
Domáce
Poradíme vám, na čo
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Domáce
Varte a pečte tieto
Adventný kalendár PONDELOK Varte a pečte tieto Vianoce zdravšie: Aha, ako to hravo zvládnete!
Domáce

Ekonomika

Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Dlho očakávané rozhodnutie vlády je tu: Schválila pomoc s cenami energií!
Dlho očakávané rozhodnutie vlády je tu: Schválila pomoc s cenami energií!
Aká je pravda o výške dôchodkov na Slovensku? Toto sú aktuálne čísla!
Aká je pravda o výške dôchodkov na Slovensku? Toto sú aktuálne čísla!
Ďalší krok k definitívnemu koncu ruského plynu: Saková reaguje, využije Slovensko zadné dvierka?
Ďalší krok k definitívnemu koncu ruského plynu: Saková reaguje, využije Slovensko zadné dvierka?

Varenie a recepty

Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Rady a tipy
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Výber receptov

Šport

VIDEO Weiss po senzačnej prehre Slovana zúril: Po zápase sa usmievali, skoro som dostal infarkt!
VIDEO Weiss po senzačnej prehre Slovana zúril: Po zápase sa usmievali, skoro som dostal infarkt!
Niké liga
Trnavu v druhom polčase potiahol dvojgólový hrdina: Spartak dobyl domácu pevnosť Podbrezovej
Trnavu v druhom polčase potiahol dvojgólový hrdina: Spartak dobyl domácu pevnosť Podbrezovej
Niké liga
VIDEO Macík sa proti bývalému klubu červenal už po pár minútach: Slovan šokujúco zlyhal s Liptákmi
VIDEO Macík sa proti bývalému klubu červenal už po pár minútach: Slovan šokujúco zlyhal s Liptákmi
Niké liga
Jednoznačná záležitosť na Žitnom ostrove: DAC rozšíril zoznam pohárových štvrťfinalistov
Jednoznačná záležitosť na Žitnom ostrove: DAC rozšíril zoznam pohárových štvrťfinalistov
Slovnaft Cup

Auto-moto

Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Správy
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Doprava
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
Klasické testy

Kariéra a motivácia

10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
Pracovné prostredie
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Strata práce
Kariérna zmena bez stresu: Ako úspešne prejsť do úplne nového odvetvia
Kariérna zmena bez stresu: Ako úspešne prejsť do úplne nového odvetvia
Hľadám prácu
Prečo firmy, ktoré riešia diverzitu a inklúziu, rastú rýchlejšie než konkurencia
Prečo firmy, ktoré riešia diverzitu a inklúziu, rastú rýchlejšie než konkurencia
Prostredie práce

Technológie

DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Armádne technológie
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
Veda a výskum
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Veda a výskum
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Veda a výskum

Bývanie

Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!

Pre kutilov

Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Galavečer, ktorý predčí plesovú tradíciu. Poznáme program Beauty Ballu 2026
Lifestyle
Galavečer, ktorý predčí plesovú tradíciu. Poznáme program Beauty Ballu 2026
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Valerij Zalužnyj
Zahraničné
Desivé priznanie ukrajinského generála: Hrozí nám drvivá porážka! Vojna môže presiahnuť naše hranice
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda
Domáce
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda pri obci Vinohrady nad Váhom: Zrážka si vyžiadala ľudský život
Bizár v štátnom IT:
Domáce
Bizár v štátnom IT: Úrad poslal namiesto dát naskenovaný obrázok DVD!
Poprava sa odohrala na
Zahraničné
Popravu muža na štadióne sledovalo 80-tisíc ľudí! KATOM bol iba 13-ročný chlapec

Ďalšie zo Zoznamu