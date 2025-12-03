Desivé priznanie ukrajinského generála: Hrozí nám drvivá porážka! Vojna môže presiahnuť naše hranice

KYJEV - Bývalý šéf ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj upozorňuje, že Moskva napreduje tam, kde je to pre ňu dnes najvýhodnejšie – v politike a ekonomike. Ak Západ nestanoví jednoznačný plán a nedá Kyjevu pevné záruky, konflikt sa podľa neho môže rozšíriť aj za ukrajinské hranice.
„Vynútený mier bude len iným výrazom pre porážku“
Valerij Zalužnyj, dnes ukrajinský veľvyslanec v Londýne a donedávna najvyšší veliteľ ozbrojených síl, v komentári pre britský The Telegraph upozorňuje, že Ukrajina sa ocitla v bode, ktorý nemá ľahké riešenie.
Pripomína, že ak by bol Kyjev dotlačený k rýchlej dohode, znamenalo by to podľa jeho vlastných slov drvivú porážku a následnú stratu nezávislosti.
Podľa neho nejde len o diplomatické tlaky či chaotické mierové rokovania. Do hry vstupujú aj vnútorné spory, politické kauzy a oslabená dôvera verejnosti v ukrajinské vedenie. Zalužnyj, o ktorom sa už mesiace hovorí ako o možnom kandidátovi na prezidenta, tak reaguje aj na vývoj doma.
Mier ako priestor na reformy, nie na oddych
Ak by k dohode predsa len došlo, Ukrajina podľa Zalužného nesmie prepadnúť ilúzii, že konflikt je definitívne zažehnaný. Varuje, že ak má krajina prežiť, bude musieť zreformovať štát, tvrdo zasiahnuť proti korupcii a pripraviť sa na scenár ďalšieho možného útoku. Mier môže byť podľa neho príležitosťou na obnovu – nie na spánok.
Kremeľ mení taktiku, ale cieľ zostáva rovnaký
Zalužnyj pripomína, že ruské ambície sú jasné: ovládnuť ukrajinskú politiku a zbaviť krajinu nezávislosti. A aj keď frontová línia zostáva relatívne stabilná, Moskva podľa neho napreduje inými spôsobmi.
Odkazuje pritom na ruského teoretika Alexandra Svečina, ktorý opisuje dve cesty k politickému víťazstvu: rýchly vojenský úder alebo zdĺhavé opotrebovanie. Keď prvá stratégia v roku 2022 zlyhala, Kremeľ okamžite prepol na druhú.
Výsledok je viditeľný: masívny vojenský rozpočet, prechod na vojnovú ekonomiku, tlak na energetiku a intenzívna hybridná vojna proti Európe. Zalužnyj tvrdí, že hoci ruské územné zisky sú minimálne, v opotrebovávacej fáze má Moskva výraznú prevahu.
Západ váha, Rusko využíva čas
Podľa Zalužného je najväčším problémom nejednotná stratégia spojencov. Súčasný prezident USA Donald Trump podľa neho často mení postoj a Európa sa stále nedokáže zhodnúť na pevnom bezpečnostnom rámci pre Ukrajinu.
Výsledkom je vákuum, ktoré Rusko využíva. A ak Západ nenájde spoločnú víziu, konflikt sa podľa neho nemusí obmedziť len na Ukrajinu.
„Bez jasne definovaných bezpečnostných pravidiel pre Európu hrozí, že sa dnešná vojna zmení na zápas o kontrolu nad celým východom kontinentu,“ upozorňuje pre The Telegraph.
Aké záruky by mohli zastaviť ruské ambície?
Generál otvorene pripúšťa, že mier medzi Kyjevom, Moskvou a Washingtonom by sám osebe nezaručil koniec hrozby. Rusko by podľa neho svoju politickú stratégiu nezmenilo. Preto sú podľa neho potrebné konkrétne bezpečnostné kroky.
Medzi možné riešenia radí:
- prijatie Ukrajiny do NATO,
- umiestnenie jadrových zbraní na ukrajinskom území,
- alebo nasadenie veľkého spojeneckého kontingentu, ktorý by bol schopný odradiť ruskú armádu.
Zalužnyj však dodáva, že o týchto možnostiach sa momentálne takmer vôbec nediskutuje. A kým sa Západ nerozhodne pre jasnú a dlhodobú stratégiu, bude sa podľa neho vojna naďalej predlžovať.