Kanada dosiahla dohodu s EÚ o zapojení sa do obranného programu SAFE

BRUSEL/OTTAWA - Kanada dosiahla dohodu s Európskou úniou o zapojení sa do obranného programu SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur. Pre portál Politico to v pondelok potvrdili dvaja únijní diplomati a o úspešných rokovaniach hovoril aj eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius.
Kanada sa stane prvou krajinou mimo Európskej únie, ktorá sa formálne pripojí k hlavnej iniciatíve bloku v oblasti spoločného obstarávania vojenského vybavenia. Prielom nastal po mesiacoch technicky náročných rokovaní a do projektu sa budú môcť zapojiť aj kanadské firmy.
Program SAFE financuje vojenské vybavenie
Program SAFE predstavila Európska komisia na jar. Ide o špecializovaný nástroj na obranné pôžičky v hodnote 150 miliárd eur, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty.
Brusel získava partnera z G7
Podľa Politica Brusel zároveň posilní dôveryhodnosť programu získaním partnera zo skupiny G7, čo má podporiť dlhodobé plánovanie obranných kapacít a rozvoj európskeho zbrojárskeho priemyslu. Podobné rokovania s Britániou minulý piatok stroskotali.
Dohoda s Kanadou prichádza v čase, keď všetkých 19 členských krajín EÚ vrátane Slovenska, ktoré požiadali o pôžičky v rámci SAFE, už odovzdalo svoje národné investičné plány. Podľa Kubiliusa pätnásť z nich do týchto plánov zaradilo aj podporu pre Ukrajinu.