V Bruseli odklepli kontroverzný návrh, ktorý rozdeľuje štáty: Nechce ho ani Slovensko! Obavy o súkromie ľudí

BRUSEL – Členské štáty EÚ sa tento týždeň zhodli na návrhu zvanom „Chat Control“, ktorý má riešiť šírenie materiálu, ktorý zobrazuje sexuálne zneužívanie detí, na internete. Táto bruselská novinka je pritom od začiatku vnímaná kontroverzne a ani aktuálne rozhodnutie nebolo prijaté jednomyseľne, okrem iných ho odmietlo podporiť aj Slovensko.
Európska komisia prišla s návrhom zvaným „Chat Control“ ešte v roku 2022. Na jeho základe chcela platformám uložiť povinnosť odhaľovať a nahlasovať materiály zobrazujúce zneužívanie detí či pokusy páchateľov kontaktovať maloletých. Podľa súčasných pravidiel, ktorých právny rámec vyprší na konci apríla budúceho roka, to platformy robia na dobrovoľnej báze.
Nový plán síce podporilo aj niekoľko organizácií na ochranu detí, no početní kritici varovali pred neprimeranými zásahmi do súkromia používateľov. Za obzvlášť znepokojivý považovali návrh využiť technológiu na prehľadávanie súkromných konverzácií vrátane tých v šifrovaných aplikáciách, ako sú WhatsApp a Signal. Obavy z neho panovali aj na Slovensku. „Oslabenie šifrovanej komunikácie a kontrola obsahu, hoci aj automatizovanými nástrojmi, sú kroky smerujúce k Orwellovskej dystópii. Skryté za vznešenú ochranu našich detí sa zavádza masové sledovanie,“ uviedol ešte pred niekoľkými týždňami Ladislav Kovár zo Slovensko.Digital. Mechanizmy plošného sledovania súkromných správ odmietol aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Naopak, niektoré členské štáty EÚ vrátane Dánska chceli v súlade s návrhom eurokomisie zaviesť povinné vyhľadávanie nevhodného obsahu. Dohoda sa rodila ťažko a podarilo sa k nej dospieť len túto stredu. „Európska únia zvyšuje svoje úsilie v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Zástupcovia členských štátov EÚ sa dnes (v stredu) dohodli na postoji Rady k nariadeniu o prevencii a boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí,“ uviedla Rada EÚ.
Avšak hlasovanie kvalifikovanou väčšinou ukázalo, že členské štáty EÚ nie sú jednotné a stále medzi nimi existuje veľký názorový rozkol. Proti návrhu sa postavilo Slovensko, Česko, Poľsko a Holandsko a to pre obavy z možného prelamovania šifrovanej komunikácie a ohrozenia súkromia užívateľov. Taliansko sa zdržalo.
Návrh bol však nakoniec schválený, prispelo k tomu zmieňované Dánsko, ktoré ako predsednícka krajina vynaložilo snahu nájsť kompromis. Dôležitú úlohu zohrala tiež zmena postoju Nemecka – Nemci dlho patrili ku kritikom návrhu, no nakoniec názor zmenili a návrh podporili.
Rada EÚ teraz s návrhom zamieri na vyjednávanie na pôdu Európskeho parlamentu o konečnej podobe zákona. Ak by návrh prešiel aj Európskym parlamentom, nariadil by poskytovateľom online služieb posudzovať riziko, že ich služby by mohli byť zneužité na šírenie materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí alebo na nadväzovanie kontaktov s deťmi za účelom sexuálneho zneužívania. Ak by tak neurobili, mohli by dostať pokutu.