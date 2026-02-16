AKTUÁLNE Tragédia v Petržalke: 90-ročná žena neprežila pád zo 7. poschodia

Prípadom sa zaoberá polícia. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BRATISLAVA - V bratilavskej Petržalke došlo k tragickému úmrtiu po páde zo 7. poschodia. Ten sa stal osudným 90-ročnej žene, okolnosti prípadu vyšetruje polícia.
"Policajti piateho bratislavského okresu boli dnes krátko pred 09.25 hod. vyslaní k prevereniu oznámenia o páde osoby z jedného z poschodí bytového domu na Vilovej ulici v bratislavskej Petržalke," uviedla polícia.
Po príchode na miesto sa zlá správa potvrdila. "Podľa doterajších informácii mala 90-ročná žena utrpieť pádom zo siedmeho poschodia bytového domu zranenia, ktorým na mieste podľahla," informovali. V súčasnosti sa okolnosťami udalosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V.