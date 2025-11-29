Počet obetí vojny v Pásme Gazy presiahol 70-tisíc: Mŕtvych pribúda napriek prímeriu

GAZA - Počet obetí izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy presiahol 70 000. Podľa agentúry AP to dnes uviedlo palestínske ministerstvo zdravotníctva, ktoré má pod kontrolou teroristické hnutie Hamas. Aj napriek pokoju zbraní, ktorý Izrael s Hamasom uzavreli 10. októbra, neprestáva mŕtvych na tomto palestínskom území pribúdať.
Konkrétny počet obetí je 70.100, uvádza palestínske ministerstvo, ktorého údaje hodnotí medzinárodné spoločenstvo ako vierohodné. Izrael uvádza, že pokračuje s útokmi v Pásme Gazy v reakcii na to, čo označuje za porušovanie prímeria. Organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International tento týždeň uviedla, že Izrael na tomto palestínskom území naďalej pácha genocídu. Izrael obvinenia z genocídy odmieta.
V piatok zabili izraelské bezpečnostné zložky tiež dvoch Palestínčanov na okupovanom Západnom brehu, čo Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) označil za mimosúdnu popravu.
Vojna v Gaze vypukla v októbri 2023 po tom, čo ozbrojenci teroristického hnutia Hamas pri útoku na juhu Izraela pozabíjali na 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Izrael potom začal rozsiahlu vojenskú operáciu. Údaje o mŕtvych v Gaze nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, no podľa zahraničných mimovládnych organizácií vyše 80 percent obetí boli civilisti. Od začiatku súčasného prímeria bolo pri izraelských útokoch podľa ministerstva zabitých 352 Palestínčanov.