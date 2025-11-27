Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

TIETO európske krajiny vyzvali Izrael! Má zastaviť násilie osadníkov

TASR

PARÍŽ - Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Británia vo štvrtok vyzvali Izrael, aby zastavil narastajúce násilie osadníkov voči palestínskym civilistom na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Informuje správa agentúr AFP a ANSA.

„Dôrazne odsudzujeme masívny nárast násilia osadníkov proti palestínskym civilistom a vyzývame na stabilitu na Západnom brehu Jordánu,“ uviedli ministri zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení. „Tieto útoky sa musia skončiť,“ dodala štvorica krajín s varovaním, že pokračujúce násilie môže podkopať snahy o ukončenie vojny v Pásme Gazy aj dlhodobé mierové riešenia v regióne.

Rekordný nárast násilných incidentov

Ministri pritom poukázali na rekordný nárast násilných incidentov – podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) bolo v októbri zaznamenaných 264 incidentov, najviac za jeden mesiac od začiatku monitorovania OSN v roku 2006. Krajiny preto vyzvali Izrael, aby stíhal vinníkov a riešil príčiny útokov. Európske štáty žiadajú izraelskú vládu, aby dodržiavala svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a chránila palestínske obyvateľstvo na okupovaných územiach.

Paríž, Berlín, Rím a Londýn ďalej vyzvali vládu premiéra Benjamina Netanjahua na revíziu jej politiky v oblasti výstavby nových osád, pričom poukázali na schválený plán výstavby židovskej osady v oblasti E1. Tento krok môže podľa viacerých zásadným spôsobom narušiť snahy o vytvorenie samostatného Palestínskeho štátu.

