Selen varuje pred nárastom hybridných útokov z Ruska v budúcom roku

BERLÍN - Rusko by mohlo na budúci rok v Nemecku, kde sa uskutočnia voľby v piatich spolkových krajinách, zintenzívniť sabotáže, kybernetické útoky a dezinformačné kampane. V príhovore na sympóziu s názvom „Bod zlomu – a čo teraz? Úloha BfV v bezpečnostnej architektúre Nemecka“ konanom v Berlíne to uviedol šéf nemeckej kontrarozviedky - Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) - Sinan Selen. Informuje agentúra AFP a DPA.
Nemecko je podľa Selena v hľadáčiku Moskvy najmä preto, lebo je ústredným logistickým centrom Severoatlantickej aliancie (NATO) v Európe v oblasti pomoci Ukrajine brániacej sa už takmer štyri roky invázii ruských síl. „Rusko ako hybridný aktér nepochybne koná agresívne, ofenzívne a eskalujúco. Jeho spravodajské služby využívajú širokú škálu spôsobov útoku,“ povedal Selen.
Nebezpečná eskalácia
Znakom veľmi nebezpečnej eskalácie je príprava a vykonávanie sabotážnych útokov v Nemecku a ďalších európskych krajinách, za ktorých hlavného iniciátora sa považuje Kremeľ. Nič nenasvedčuje tomu, že v najbližšom čase sa situácia zmení. Hrozbám hybridných útokov sú podľa šéfa BfV vystavené všetky sektory spoločnosti, „a bude to platiť najmä v nasledujúcom roku“. Priebeh vojny na Ukrajine tiež výrazne ovplyvňuje konanie Ruska, ktoré „môže podľa ľubovôle meniť intenzitu svojich sabotážnych operácií“.
Selen dodal, že vojna na Ukrajine je viac než len bojom o ukrajinské územie, je to „lakmusový papierik v prebiehajúcom systémovom konflikte medzi autoritárstvom a demokraciou v multipolárnom a komplexnom svete“. Najmä pre zvýšenú hrozbu hybridných ruských útokov potrebuje BfV viac právomocí a musí lepšie spolupracovať s inými bezpečnostnými zložkami a nemeckými ozbrojenými silami. Vzhľadom na veľmi krátke fázy plánovania sabotážnych operácií musia byť relevantní aktéri a ich siete odhalené a identifikované včas, varoval Selen. Kľúčovú úlohu zohráva aj monitorovanie relevantných platforiem vo virtuálnom priestore. „Dúfam, že v budúcnosti budeme mať právomoci a schopnosti, ktoré v tejto súvislosti majú aj iné európske partnerské služby,“ konštatoval Selen. Francúzsko a Holandsko sú v tomto smere výrazne ďalej ako Nemecko, dodal.