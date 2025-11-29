VIDEO zachytilo bizarný moment: Dôchodca vošiel autom na električkovú trať! Nafúkal viac ako 1 promile

PLZEŇ – Záchranné zložky v Plzni mali v utorok večer plné ruky práce. Krátko po 20:00 prijala tiesňová linka oznámenie, že na električkovej trati linky č. 4 uviazlo osobné vozidlo a posádka si nevie poradiť. Na miesto okamžite vyrazila mestská polícia, hasiči aj dispečing dopravného podniku.
Po príchode hliadky sa potvrdilo, že ide o auto značky Dacia. Strážnici najskôr preverili zdravotný stav posádky – našťastie sa nikomu nič nestalo. Za vodiča sa prihlásil 75-ročný muž zo severného Plzenského kraja. Tvrdil, že na koľaje zišiel omylom a ďalších približne 70 metrov pokračoval v jazde v domnení, že o chvíľu bude môcť bezpečne vyjsť späť na cestu.
Jeho plán však ukončilo zabudované bezpečnostné zariadenie na trati, ktoré auto úplne zastavilo. Riešenie situácie si vyžiadalo zásah hasičov aj koordináciu dispečingu mestskej dopravy. Počas preverovania prípadu vzniklo podozrenie, že vodič môže byť pod vplyvom alkoholu. Mestskí policajti ho vyzvali k dychovej skúške, no tú ani po opakovaných pokusoch nedokázal dokončiť. Až policajtom sa následne podarilo odobrať vzorku dychu.
Prvá skúška ukázala hodnotu 1,11 promile alkoholu, druhá presne 1,00 promile. Prípad si tak na mieste prevzala štátna polícia, ktorá ho bude ďalej riešiť.