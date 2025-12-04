Putin odcestoval na návštevu Indie: Stretne sa s premiérom Módím

NAÍ DILLÍ - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok odcestoval na pozvanie indického premiéra Naréndru Módího na dvojdennú štátnu návštevu Indie. Informuje správa agentúry DPA.
Putin navštívi najľudnatejšiu krajinu sveta prvýkrát od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Podľa správ miestnych médií odvolávajúcich sa na vládne zdroje lídri absolvujú vo štvrtok súkromnú večeru a v piatok sa opäť stretnú na 23. indicko-ruskom summite.
India je jedným z najväčších dovozcov ruskej ropy
Rokovania medzi Putinom a Módím by mali byť zamerané na posilnenie vzájomných vzťahov, obchod i energetiku. Obe strany majú podľa agentúry DPA navyše záujem prehĺbiť ich „osobitné a privilegované strategické partnerstvo“. Do Indie pricestoval tiež ruský minister obrany Andrej Belousov. India je jedným z najväčších dovozcov ruskej ropy. Moskva podľa DPA výťažky z predaja využíva aj na financovanie vojny na Ukrajine. Tú Módí opakovane odsúdil a vyzval na jej ukončenie.