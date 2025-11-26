Ťažká dopravná nehoda na juhu Slovenska: FOTO Čelnú zrážku neprežila 69-ročná žena

RIMAVSKÁ SOBOTA - V stredu popoludní sa v okrese Rimavská Sobota stala ťažká dopravná nehoda, ktorá si vyžiadal život 69-ročnej spolujazdkyne.
Ako informovala polícia, k čelnej zrážke dvoch osobných áut (Škoda Octavia a Dacia Sandero) došlo dnes (26.11.) popoludní na ceste medzi Figou a Bátkou v okrese Rimavská Sobota.
"Pri nehode došlo k zraneniu vodičov z obidvoch vozidiel a z miesta nehody boli prevezení do nemocníc. Spolujazdkyňa z vozidla Dacia žiaľ zraneniam podľahla," uviedli.
V súvislosti s touto tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva. Presná príčina nehody bude predmetom jej ďalšieho vyšetrovania," dodali.
Na mieste zasahovalo desať profesionálnych hasičov, ktorí vyslobodili zranené osoby a odovzdali ich posádkam záchrannej zdravotnej služby. Cesta I/16 bola v po čelnej zrážke neprejazdná.