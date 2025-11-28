Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Robia zásoby! Nemecký parlament by mal schváliť nákup zbraní za takmer tri miliardy

BERLÍN - Nemecký Spolkový snem by mal už budúci týždeň na neverejnej schôdzi schváliť nákup vojenskej techniky a materiálu za 2,9 miliardy dolárov. Berlín plánuje prostredníctvom 11 zákaziek nakúpiť drony, pušky aj rakety najmä od domácich výrobcov. V piatok o tom informovala agentúra Bloomberg, ktorá má k dispozícii zmluvy o verejnom obstarávaní.

Ministerstvo obrany požiadalo parlament, aby schválil nákup 250.000 útočných pušiek G95 od spoločnosti Heckler & Koch za 765 miliónov eur a 250.000 laserových zameriavacích modulov od spoločnosti Rheinmetall Soldier Electronics. Firma Mercedes Benz získa zákazku na 1744 vojenských terénnych vozidiel v hodnote 379 miliónov eur

Ministerstvo tiež žiada o schválenie

Ministerstvo tiež žiada o schválenie nákupu 750 taktických prieskumných dronov od mníchovského startupu Quantum Systems za 85 miliónov eur. Konzorcium spoločností Rheinmetall Electronics, 3M Deutschland a CeoTronics AG zas dodá 191.000 vojenských slúchadiel za 346 miliónov eur, uvádzajú dokumenty.

Na rozdiel od doterajšej nemeckej tradície v oblasti vojenských nákupov ministerstvo plánuje udeliť dvom konkurenčným konzorciám zákazku v hodnote 68 miliónov eur na vývoj umelej inteligencie určenej na monitorovanie východného krídla NATO. Prvou skupinou je Airbus Defence & Space a Quantum Systems a druhou nemecké vojenské startupy Helsing a Arx Robotics.

Ako jedna z mála zahraničných spoločností, ktoré získali zákazku, je nórsky Kongsberg Defence & Aerospace. Ide o rakety pre letku amerických stíhačiek F-35 za 445 miliónov eur. Bloomberg pripomína, že Nemecko po ruskej invázii na Ukrajinu spustilo rozsiahlu modernizáciu svojich ozbrojených síl. Kancelár Friedrich Merz a minister obrany Boris Pistorius deklarovali, že z bundeswehru urobia najväčšiu konvenčnú armádu v Európe.

