Španielsky Najvyšší súd rozhodol: Spolupracovník premiéra Sáncheza ostane vo väzbe

MADRID - Španielsky Najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že bývalý blízky spolupracovník socialistického premiéra Pedra Sáncheza bude súdený v korupčnom prípade, pre ktorý takmer padla vláda. Píše agentúra AFP.
Exminister dopravy José Luis Ábalos pomohol Sánchezovi dostať sa k moci v roku 2018. Po prevalení korupčného škandálu ho vylúčili zo Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE). Ábalos, jeho bývalý poradca Koldo García a ďalší bývalý vysokopostavený socialista Santos Cerdán sú podozriví, že počas pandémie COVID-19 prijali nelegálne provízie pri udeľovaní verejných zákaziek na dodávky zdravotníckeho materiálu.
Ábalos a García zostanú vo väzbe
Ábalos a García zostanú vo väzbe a budú obžalovaní z úplatkárstva, zneužívania vplyvu, sprenevery a členstva v zločineckej organizácii, uviedol Najvyšší súd v rozhodnutí. Prokurátori požadujú pre Ábalosa 24 rokov a pre Garcíu 19 a pol roka väzenia. Cerdána prepustili v novembri z väzby, kde strávil takmer päť mesiacov, a vzdal sa funkcie organizačného tajomníka PSOE i poslaneckého mandátu.
Škandál otriasol menšinovou vládou, ktorá sa dostala k moci so sľubom očistiť španielsku politiku po tom, čo jej hlavný súper, konzervatívna Ľudová strana (PP), nedokázal zabrániť korupcii vo vlastných radoch. Sánchez poprel akékoľvek nelegálne financovanie svojej strany a odmietol požiadavky opozície na rezignáciu a vyhlásenie predčasných volieb. Samostatné vyšetrovania korupcie zasiahli aj jeho manželku Begonu Gomezovú a mladšieho brata Davida Sáncheza. Menšinová vláda v takejto situácii dokáže schvaľovať svoje legislatívne návrhy len s problémami.