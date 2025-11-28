Izraelský minister Ben Gvir podporil útok na dvoch Palestínčanov v Predjordánsku

JERUZALEM - Izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir vyhlásil, že „plne podporuje“ izraelských vojakov, ktorí vo štvrtok zastrelili dvoch Palestínčanov v meste Dženín na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Izraelské bezpečnostné zložky ešte skôr vo štvrtok oznámili, že incident prešetrujú. Informuje správa agentúry AFP.
„Plne podporujem príslušníkov pohraničnej stráže a vojakov izraelskej armády, ktorí zastrelili hľadaných teroristov, ktorí vyšli z budovy v Dženíne. Sily konali presne tak, ako sa od nich očakávalo – teroristi musia zomrieť!“ uviedol Ben Gvir na platforme X. Dvojica Palestínčanov podľa izraelskej pohraničnej polície pri rutinnej kontrole nerešpektovala pokyny izraelskej hliadky. Izraelskí vojaci preto použili zbraň v sebaobrane – nevedeli totiž, či Palestínčania, ktorí vyšli zo skrýše v budove s rukami nad hlavou, nemajú pri sebe zbrane alebo nejaké výbušné zariadenie. K streľbe došlo vo chvíli, keď sa Palestínčania pokúsili o útek späť do budovy.
Palestínska samospráva izraelské jednotky obvinila z úmyselného spáchania „vojnového zločinu“ a streľbu označila za „brutálnu“ popravu. Podľa nej sú obeťami dvaja muži vo veku 37 a 26 rokov. Palestínske militantné hnutie Hamas incident označilo za „chladnokrvnú popravu dvoch neozbrojených palestínskych mladíkov“.
Západný breh Jordánu Izrael okupuje
Západný breh Jordánu Izrael okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967. Je domovom pre približne tri milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. Zároveň na tomto území žije takmer 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné. Radikálni izraelskí osadníci navyše pravidelne páchajú násilnosti v palestínskych dedinách.