Izrael posiela OSN jasný signál: Opäť vyjadruje svoj nesúhlas so vznikom Palestínskeho štátu

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu spolu s ďalšími vrcholnými politikmi krajiny v nedeľu opätovne vyjadril svoj nesúhlas so vznikom Palestínskeho štátu. Urobili tak deň pred hlasovaním Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) o americkom mierovom pláne v Pásme Gazy. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Spojené štáty BR OSN predložili návrh rezolúcie, ktorá je postavená na mierovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cieľom USA je, aby Rada dala svoj súhlas s prechodom do druhej fázy mierového plánu a udelila mandát Medzinárodným stabilizačným silám, ktoré by boli v Pásme Gazy nasadené, ako aj dočasnej správe, ktorá by prevzala kontrolu nad územím. V najnovšej verzii amerického návrhu sa však nachádza aj zmienka o možnosti budúcej existencie Palestínskeho štátu s čím izraelská vláda dôrazne nesúhlasí. „Náš nesúhlas s palestínskym štátom na akomkoľvek území sa nezmenil,“ povedal Netanjahu na nedeľňajšom zasadnutí vlády.
Mierový plán sprevádzajú ostré vyhlásenia
Izraelský premiér sa v uplynulom období stal terčom kritiky zo strany svojich radikálnych koaličných partnerov, ktorí ho obvinili, že nereagoval na nedávnu vlnu uznania palestínskej štátnosti zo strany viacerých západných štátov. „Okamžite sformulujte primeranú a ráznu odpoveď, ktorá dá celému svetu jasne najavo, že na území našej vlasti nikdy nevznikne palestínsky štát,“ vyzval Netanjahua na sociálnej sieti X minister financií Becacel Smotrič. Premiér mu odvetil, že od „nikoho nepotrebuje prednášky.“
Ostatní ministri sa vyjadrili v podobnom duchu. Šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar uviedol, že „palestínsky teroristický štát nikdy nevznikne v srdci Izraela.“ Radikálny minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir dokonca označil palestínsku identitu za „výmysel“. V prvej fáze amerického mierového plánu, ktorá trvá od 10. októbra palestínske militantné skupiny prepustili 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a telá takmer všetkých 28 mŕtvych zajatcov. Výmenou za to Izrael prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov a stiahol sa z niektorých častí Pásma Gazy.