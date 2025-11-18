USA pre vyhlásenia o Izraeli zrušili stretnutia s libanonským predstaviteľom

BEJRÚT - Spojené štáty zrušili schôdzky vo Washingtone s veliteľom libanonských ozbrojených síl generálom Rodolfom Hajkalom. Došlo k tomu pre vyhlásenia libanonskej armády o napätí na hraniciach s Izraelom, s ktorými USA nesúhlasili, uviedli libanonskí predstavitelia oboznámení s touto záležitosťou. Informuje o tom agentúra Reuters.
Libanonský bezpečnostný predstaviteľ povedal, že zrušenie stretnutí považuje za „náhle a šokujúce“. Hajkala to podnietilo ku zrušeniu cesty. V utorok mal pricestovať do Washingtonu na stretnutia o vojenskej pomoci a spolupráci v oblasti bezpečnosti hraníc. Veľvyslanectvo USA v Bejrúte okamžite nereagovalo na žiadosť o komentár.
Washington podporuje libanonskú armádu
Washington je kľúčovým podporovateľom libanonskej armády, ktorej za posledné dve desaťročia poskytol podporu v hodnote viac ako tri miliardy dolárov.
Libanon obviňuje Izrael z porušovania suverenity
Libanonská armáda v nedeľňajšom vyhlásení obvinila Izrael, že „trvá na porušovaní libanonskej suverenity, spôsobuje nestabilitu a bráni nasadeniu armády na juhu“ krajiny. Odsúdila „najnovší útok“ na mierové sily OSN pôsobiace v Libanone (UNIFIL) a uviedla, že kroky Izraela si vyžadujú „okamžitú reakciu“ spriatelených štátov, pretože predstavujú „nebezpečnú eskaláciu“.
Izraelská armáda stále okupuje päť lokalít v Libanone a často podniká nálety na juhu územia napriek dohodnutému prímeriu s Libanonom. Izraelská armáda tvrdí, že sú zacielené na militantov z hnutia Hizballáh.
Americká senátorka kritizuje Libanon
Americká senátorka Joni Ernstová vyjadrila „sklamanie“ z postoja libanonskej armády. „Sú strategickým partnerom a... Izrael dal Libanonu skutočnú príležitosť oslobodiť sa od teroristov Hizballáhu podporovaných Iránom. Namiesto toho, aby túto príležitosť využil a spolupracoval na odzbrojení Hizballáhu, náčelník generálneho štábu armády hanebne obviňuje Izrael,“ dodala Ernstová.