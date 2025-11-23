Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Izrael útočí na Bejrút: Netanjahu sľubuje zabrániť preskupeniu Hamasu a Hizballáhu

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu (Zdroj: TASR/AP/Ronen Zvulun)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEL AVIV - Izrael podľa premiéra Benjamina Netanjahau urobí všetko pre to, aby zabránil militantom libanonského hnutia Hizballáh a palestínskeho hnutia Hamas v preskupení v Libanone a Pásme Gazy. V nedeľu na zasadnutí vlády uviedol, že Izrael pokračuje v útokoch proti „teroristom na viacerých frontoch“. Informuje o tom agentúra AFP.

„Izraelská armáda tento týždeň útočila v Libanone a naďalej budeme robiť všetko nevyhnutné pre to, aby sme zabránili Hizballáhu v obnovení svojej schopnosti ohroziť nás,“ vyhlásil Netanjahu. „To robíme aj v Pásme Gazy. Od začiatku prímeria ho Hamas neprestal porušovať, a primerane k tomu konáme,“ tvrdí predseda izraelskej vlády. Izrael počas uplynulého týždňa opakovane zaútočil na susedný Libanon, pričom armáda v sobotu uviedla, že zasiahla vojenské zariadenia Hizballáhu.

Okrem toho pokračuje izraelská armáda v útokoch v palestínskej enkláve. Tamojší úrad civilnej obrany tvrdí, že v sobotu pri náletoch Izraela zahynulo 21 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Izrael i Hamas sa znova vzájomne obvinili z porušenia prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra. Izraelská armáda uviedla, že „ozbrojení teroristi“ prekročili tzv. žlté čiary - oblasti, za ktoré sa izraelské sily stiahli v rámci dohody o prímerí - a strieľali na izraelských vojakov. Armáda podľa svojho vyhlásenia následne začala „útočiť na teroristické ciele v Pásme Gazy“.

Netanjahu v nedeľu uviedol, že Hamas sa niekoľkými pokusmi snažil dostať za žlté línie, aby ublížil izraelským vojakom. Tieto pokusy podľa neho izraelské sily zmarili a „podnikli odvetné údery a vyžiadali si veľmi vysokú cenu“. Tvrdí, že „mnoho teroristov“ bolo eliminovaných. Zároveň odmietol tvrdenia, že Izrael potrebuje súhlas zo strany iných krajín predtým, než podnikne takéto kroky. Izrael je podľa neho zodpovedný za svoju vlastnú bezpečnosť.

Izrael útočil na Bejrút: Cieľom bol údajne veliteľ Hizballáhu

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že v libanonskom hlavnom meste Bejrút podnikla útok na vysokopostaveného člena Iránom podporovaného libanonského militantného hnutia Hizballáh, informuje o tom agentúra AFP.

„Pred chvíľou vykonala izraelská armáda presný útok zameraný na kľúčového teroristu Hizballáhu v Bejrúte,“ uviedli ozbrojené sily Izraela v krátkom vyhlásení. Na nedeľňajší úder v Berjúte dal príkaz izraelský premiér Benjamin Natanjahu. Podľa vyhlásenia jeho úradu bol cieľom tohto útoku „šéf generálneho štábu“ Hizballáhu. „Pred chvíľou, v srdci Bejrútu, izraelská armáda (IDF) zaútočila na náčelníka štábu Hizballáhu, ktorý viedol budovanie a prezbrojovanie (tejto) teroristickej organizácie,“ uvádza sa v krátkom vyhlásení s dodaním, že Netanjahu „nariadil útok“„Izrael je odhodlaný konať tak, aby dosiahol svoje ciele, všade a vždy,“ uvádza sa podľa AFP ďalej vo vyhlásení.

Izraelský útok na južné predmestia Bejrútu v nedeľu zabil jednu osobu, kým 21 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Rezort vo vyhlásení dodal, že ide o „predbežné údaje“. Izrael počas uplynulého týždňa opakovane zaútočil na susedný Libanon, pričom armáda v sobotu uviedla, že zasiahla vojenské zariadenia Hizballáhu.

