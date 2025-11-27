Posun v prípade: Ukrajinec podozrivý v kauze Nord Stream predstúpi pred súd v Karlsruhe

RÍM - Ukrajinského občana podozrivého zo sabotáže na plynovode Nord Stream vydali vo štvrtok z Talianska do Nemecka. Agentúre DPA to potvrdili justičné zdroje.
Podozrivého previezli do Nemecka vrtuľníkom pod dohľadom nemeckých úradov. V piatok predstúpi pred spolkový súd v meste Karlsruhe. Očakáva sa, že súd vydá príkaz na jeho vzatie do väzby. Ako miesto konania samotného súdneho procesu sa zvažuje Hamburg. Vydaním podozrivého 49-ročného Ukrajinca Serhija K. sa ukončil dlhotrvajúci právny spor, ktorý bol minulý týždeň urovnaný na najvyššom súde v Taliansku.
Podozrivého zadržali koncom augusta
Podozrivého zadržali koncom augusta v talianskom letovisku Rimini na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom. Odvtedy bol vo väzbe v meste Ferrara na severe Talianska. Vo väznici sa sťažoval na zlé podmienky a niekoľko dní na protest držal hladovku. Nemecká prokuratúra tohto muža obvinila zo spolčenia s cieľom spôsobiť výbuch, protiústavnej sabotáže a zničenia dôležitých objektov infraštruktúry.
Podľa vyšetrovateľov bol Serhij K. súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori, pričom bol údajne koordinátorom celej akcie. Podozrivý vznesené obvinenia odmieta. Jeho právnik Nicola Canestrini vyjadril presvedčenie, že jeho klient bude na súde v Nemecku oslobodený, spresnila agentúra Reuters.
Serhij K. je jedným z dvoch Ukrajincov, ktorých vydanie v tejto kauze žiadali nemecké úrady. Druhým je Volodymyr Z., ktorého vydanie do Nemecka súd v Poľsku zamietol. Volodymyra Z. zadržali koncom septembra blízko Varšavy na základe európskeho zatykača vydaného nemeckým súdom. Podľa agentúry Reuters Volodymyr Z. čelí obvineniu zo sprisahania s cieľom spáchania útoku prostredníctvom výbušnín a zo sabotáže. V súvislosti s týmito útokmi zatiaľ nebol nikto postavený pred súd. Šesť ďalších podozrivých v prípade je stále na slobode.
Výbuchy pred tromi rokmi zničili plynovod v Baltskom mori
Výbuchy, ktoré pred tromi rokmi zničili plynovod v Baltskom mori, do značnej miery prerušili tranzit ruského plynu do Európy a obmedzili dodávky energonosičov na kontinente, hoci Rusko vtedy už svoje dodávky z veľkej časti zastavilo. Rusko aj západné krajiny označili výbuchy a poškodenie plynovodov za akt sabotáže.