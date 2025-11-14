Rumunsko sa mení na PLYNOVÚ veľmoc: TENTO projekt zmení energetickú mapu Európy! Ťažiť sa bude v Čiernom mori

BUKUREŠŤ – Jedna z najväčších krajín juhovýchodnej Európy sa pripravuje na najväčšiu energetickú revolúciu vo svojich dejinách. Pokiaľ pôjde všetko podľa plánov, výrazným spôsobom sa zmení celá energetická mapa európskeho kontinentu. V konečnom dôsledku to pocítia aj svetové mocnosti ako Rusko či USA.
Rumunsko bolo ešte donedávna na chvoste Európskej únie. Do niekoľkých rokov môže ale táto krajina zásobovať zemným plynom celú Európu. Jej výhodná poloha pri pobreží Čierneho mora umožnila OMV Petrom (najväčšia integrovaná ropná spoločnosť v juhovýchodnej Európe) a Romgaz (najväčší a hlavný dodávateľ zemného plynu v Rumunsku) spustenie spoločného projektu "Neptun Deep". V súčasnej dobe sa práce na projekte posunuli vpred, pretože spoločnosti oznámili kľúčový pokrok, píše CE Energy.
Prvý vrt prebehol na poliach Pelican South a Domino ešte začiatkom tohto roka. Oblasť sa nachádza zhruba 160 km od Rumunska, uvádza OMV. V septembri začali práce aj na budovaní plynovodu Tuzla (mikrotunel o d´ôlžke 890 metrov). V oblasti ropných polí plánujú spoločnosti vybudovať až 10 vrtov. Spustenie ťažby je naplánované na rok 2027. Projekt sa rozprestiera na dĺžke 7 500 kilometrov štvorcových.
Miliardové investície
Ložiská plynu sa nachádzajú v hĺbke 2 km, pričom morské dno začína už pri 120 m pod hladinou. "Všetky vrty majú byť zavedené do konca roku 2026," uvádza členka výkonnej rady OMV Petrom Christina Hubatiová.
Podľa doterajších odhadov by mala ročná produkcia predstavovať 8 miliárd kubických metrov zemného plynu. Romgaz aj OMV Petrovm plánujú investovať do projektu Neptun Deep 4 miliardy eur. "Umožní to pokryť Rumunsku domácu spotrebu a zároveň posilní postavenie krajiny, ako hráča, na európskom energetickom trhu," uviedla generálna riaditeľka OMV Petrom Christina Vercherová.