Hrozba v Taliansku! Na stenách sa objavil červený nápis Zastreľte Giorgiu

RÍM - V noci na stredu sa v severotalianskom meste Busto Arsizio objavilo ďalšie graffiti s nápisom „Spara a Giorgia" (Zastreľte Giorgiu). Píše agentúra ANSA.
Nápis červeným sprejom proti premiérke Giorgii Meloniovej pri kanceláriách opozičnej stredoľavej Demokratickej strany dopĺňal podpis „BR“ s päťcípou hviezdou, symbol dnes už neexistujúcej ľavicovej teroristickej skupiny Červené brigády. Rovnaké graffiti v tomto meste namierené proti premiérke sa objavilo pred dvoma dňami pred kanceláriou strany Liga.
Tento čin vyvolal jasnú reakciu inštitúcií a politických predstaviteľov. Prezident regiónu Lombardia Attilio Fontana (Liga) ho označil za „neprijateľný a nebezpečný“ a dôrazne ho odsúdil, „aby sa zabránilo tomu, že sa vulgárny text zmení na niečo oveľa vážnejšie“. Zástupcovia Meloniovej strany Bratia Talianska (FdI) označili takéto nápisy za výraz eskalácie politickej nenávisti a hrozbu „potenciálne teroristického správania“.