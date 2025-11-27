Dráma vo Francúzsku! Z väzenia utiekli dvaja muži, prekvapí vás ich spôsob

LYON - Dvaja muži v noci na štvrtok utiekli z väznice vo francúzskom Dijone po tom, čo sa im podarilo prerezať mreže svojej cely a na slobodu sa dostali pomocou posteľnej bielizne, uviedla miestna prokuratúra. Išlo o druhý takýto útek väzňov v krajine za posledných pár týždňov, píše správa agentúry AFP.
Dozorcovia si útek všimli krátko pred úsvitom, uviedla väzenská služba. „Zdá sa, že (dvojica) prerezala mreže“ a „utiekla pomocou posteľnej bielizne“, povedal prokurátor mesta Olivier Caracotch bez uvedenia ďalších podrobností. Mužmi na úteku sú 19-ročný mladík, ktorý bol vo väzbe od októbra 2024 za pokus o vraždu v prípade súvisiacom s drogami a 32-ročný muž, ktorý bol vo väzbe od roku 2023 pre vyhrážky a násilie voči partnerke.
Pred desiatimi dňami utiekol jeden väzeň v západofrancúzskom meste Rennes počas výletu so spoluväzňami do mestského planetária. Bezprostredne nebolo jasné, či ho chytili. Vo väzení si mal za krádež odpykávať trest až do začiatku roka 2027. Minister spravodlivosti Gerald Darmanin následne odvolal riaditeľa väznice.
Francúzske väznice patria medzi najpreplnenejšie
Tri odborové zväzy v stredu ostro kritizovali ministra, ktorý presadzuje plány na umiestnenie obchodníkov s drogami a džihádistických útočníkov vo väzniciach s najvyšším stupňom stráženia. Obvinili ho, že „venuje všetky zdroje zadlženého štátu“ väzniciam s vysokou ostrahou a zanedbáva „prevažnú väčšinu“ ostatných väzníc.
Francúzske väznice patria medzi najpreplnenejšie v Európe a podľa správy Rady Európy zverejnenej v júli sa umiestnili na treťom mieste po Slovinsku a Cypre. Podľa AFP začiatkom októbra pripadalo na 135 väzňov len 100 miest vo väzniciach.