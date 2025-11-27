V Európe sa rýchlo šíri infekčné ochorenie! SUPERHUBA odoláva bežnej liečbe, TAKTO sa prenáša: Varovanie expertov

LONDÝN - Európou sa šíri nebezpečná infekcia, ktorá odoláva bežnej liečbe a pacientov môže na mesiace vyradiť zo života. Len v Británii hlásia rýchly nárast prípadov. Ide o zriedkavú kožnú infekciu s názvom Trichophyton indotineae. Odborníci varujú, že huba sa šíri v rodinách, pripomína ekzém či psoriázu a v najťažších prípadoch vedie k bolestivým vyrážkam a sociálnej izolácii.
V Spojenom kráľovstve sa šíri donedávna raritná plesňová infekcia Trichophyton indotineae, ktorá môže prežiť štandardnú liečbu a často si vyžaduje dlhodobé a toxické podávanie silného antimykotika. Počet prípadov narástol podľa odborníkov za tri roky takmer o 500 percent. Informujú o tom britské noviny The Sun.
Britské zdravotnícke úrady potvrdili, že monitorujú nárast infekcie, a odporúčajú obmedziť blízky fyzický kontakt u osôb, ktoré by mohli byť nakazené. Hoci ochorenie nie je život ohrozujúce, je neobyčajne vytrvalé a pacienti sa často vracajú na opakované hospitalizácie celé týždne či mesiace.
„Stáva sa z toho veľký problém,“ upozorňuje profesor Darius Armstrong-James z Imperial College London. Zdravotníci zatiaľ netušia, do akej miery sa infekcia rozšíri, no prudký nárast prípadov je podľa neho veľmi znepokojujúci. Dáta prezentované na konferencii ESCAIDE potvrdzujú, že počet prípadov v Británii a Írsku vzrástol z 44 pred rokom 2022 na 258 do marca 2025.
Trichophyton indotineae
T. indotineae je agresívna forma kožného ochorenia typu ringworm (tinea), prvýkrát zdokumentovaná v Indii v roku 2014. Za poslednú dekádu však zmutovala tak, že bežné antimykotiká na ňu nezaberajú. Pacienti tak často končia na liečbe itrakonazolom — silným liekom so známymi toxickými účinkami na pečeň či srdce.
Infekcia spôsobuje výrazné, svrbivé a bolestivé červené ložiská, najčastejšie v oblasti slabín, na stehnách či zadku. Ak sa nelieči, môže sa rozšíriť na ďalšie časti tela vrátane tváre, viesť k zápalom, sekundárnym infekciám a dokonca k trvalým jazvám. Podľa odborníka Davida Denninga môže mať ochorenie aj vážne sociálne následky — mnohí pacienti sa začnú izolovať, obmedzujú prácu aj bežné aktivity.
Diagnostika býva náročná. „Často vyzerá ako ekzém alebo psoriáza, ak sa nespravia špecifické testy,“ vysvetľuje profesor Armstrong-James. Za posledné roky sa infekcia rozšírila do viac než 20 krajín vrátane USA a Nemecka.
V Británii je väčšina prípadov zaznamenaná u ľudí s pôvodom v južnej Ázii, no experti varujú, že šírenie do širšej populácie je iba otázkou času. Medzi nakazenými dominujú ženy vo veku 20 až 59 rokov, no najmladší pacient mal len dva roky.
Huba sa mimoriadne ľahko prenáša cez kontaminované predmety v domácnosti — uteráky, posteľnú bielizeň či oblečenie — a v niektorých prípadoch bola spájaná aj so sexuálnym kontaktom. „Vidíme rodinné prepojenia. Keď to dostane jeden člen, často sa nakazia aj ďalší,“ dodáva Armstrong-James. Situáciu zhoršujú dlhé čakacie lehoty: na dermatológa sa v niektorých regiónoch čaká viac než 18 týždňov, čo podľa Denninga predlžuje dobu, počas ktorej sú pacienti infekční. Zdravotná agentúra UKHSA preto odporúča podozrivým pacientom obmedziť fyzický kontakt, prať bielizeň na vysokých teplotách, dôkladne ju sušiť a nezdieľať uteráky či iné textílie.
Prípady sa objavili aj v Írsku, Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, ale aj v Česku či v Dánsku. V mnohých prípadoch išlo o importované infekcie.
Rastúce riziko mykotických ochorení
Od pandémie Covid-19 lekári sledujú aj rast výskytu smrteľne nebezpečných plesňových infekcií u hospitalizovaných pacientov. Upozornenia vyvoláva najmä Candidozyma auris — silne odolná huba, ktorá sa v nemocniciach šíri rýchlo a môže byť fatálna. Počet prípadov v Anglicku dosiahol od roku 2013 už 637, z toho 178 za jediný rok.
Napriek rastúcej hrozbe zostáva výskum plesňových ochorení podfinancovaný a liečebné možnosti sú obmedzené. WHO preto v roku 2022 vydala zoznam 19 najrizikovejších hubových patogénov, pričom upozorňuje, že rastúca rezistencia na lieky môže mať „vážne dôsledky“ pre globálne zdravie.