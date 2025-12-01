Britské špeciálne sily zatajili možné vojnové zločiny v Afganistane

LONDÝN - Dvaja bývalí velitelia britských špeciálnych síl zatajili dôkazy o možných vojnových zločinoch v Afganistane. Informovali o tom agentúra AFP a stanica BBC s odvolaním sa na svedectvo niekdajšieho príslušníka jednotiek, ktoré bolo zverejnené v pondelok.
Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v Británii v roku 2023, sa zaoberá obvineniami týkajúcimi sa konania britských špeciálnych síl v Afganistane v rokoch 2010 až 2013. Súdne spory s nimi vedú desiatky rodín, ktoré poukazujú na údajné zabíjanie zajatcov, neozbrojených civilistov, žien a detí.
Dôstojník varoval pred nezákonnými zabíjaniami
Bývalý vysokopostavený dôstojník, označený len ako N1466, pred komisiou na uzavretých pojednávaniach vypovedal, že dvojica niekdajších veliteľov a ďalší predstavitelia špeciálnych síl nezareagovali na ním vyslovené obavy a podozrenia, že jednotky nezákonne zabíjali nevinných ľudí počas operácií v Afganistane pred viac než desiatimi rokmi.
Oznamovateľ uviedol, že obavy z možných vojnových zločinov boli po prvýkrát oznámené vtedajšiemu riaditeľovi špeciálnych síl začiatkom roka 2011, no následne neboli podniknuté žiadne kroky. Tvrdí, že vyššie postavení dôstojníci bránili jeho snahám „konať správne“ a že stratil dôveru v ich ochotu nahlásiť obvinenia vojenskej polícii.
Problém sa týkal viacerých jednotiek
Podľa svojich slov tiež dospel k názoru, že problém mimosúdnych popráv sa netýkal len malého počtu vojakov alebo jednej jednotky, ale mohol byť oveľa rozšírenejší.
Svedectvo N1466 má vysokú váhu
Server stanice BBC News označil svedectvo N1466 za významné, pretože ide o najvyššie postaveného bývalého dôstojníka špeciálnych síl, ktorý tvrdí, že dôkazy o vojnových zločinoch boli potlačené vedením tejto zložky britskej armády.
Afganské rodiny podľa AFP vinia oddiely elitných špeciálnych jednotiek britskej armády, známych predovšetkým pod označením SAS, že vraždili civilistov. BBC v roku 2022 informovala, že jeden oddiel SAS zabil za podozrivých okolností počas šesťmesačnej misie v Afganistane najmenej 54 ľudí vrátane zadržaných osôb a detí.
Britská vojenská polícia už v minulosti vyšetrovala viacero podozrení z neprimeraného správania vojakov v Afganistane. Týkali sa aj SAS, no ministerstvo obrany uviedlo, že v žiadnom prípade sa nenašli dostatočné dôkazy na vznesenie obvinenia.