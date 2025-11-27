Dráma v mori! Žralok pohrýzol dvoch ľudí: Žena zomrela a muž je v nemocnici

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SYDNEY - Útok žraloka na východnom pobreží Austrálie si vyžiadal jednu obeť a jednu vážne zranenú osobu. S odvolaním sa na úrady o tom informovala agentúra Reuters.
Záchranné zložky dnes ráno miestneho času dostali oznámenie o dvoch pokúšaniach žralokom, ktorá sa stala na pláži v Crowdy Bay. Tá sa nachádza asi 280 kilometrov severovýchodne od mesta Sydney v štáte Nový Južný Wales.
Žena, ktorej bolo podľa odhadov okolo 20 rokov, zomrela na mieste, zatiaľ čo muž asi v rovnakom veku bol v kritickom stave prevezený vrtuľníkom do nemocnice. Úrady nechali pláž uzavrieť a snažia sa určiť druh žraloka, ktorý zaútočil.