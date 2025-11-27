Streľba pri Bielom dome: Dvaja gardisti ťažko zranení! Útočník bol Afganec, potvrdil Trump

WASHINGTON - Zadržaným podozrivým zo stredajšej streľby na dvoch príslušníkov americkej Národnej gardy je Afganec, ktorý v krajine pobýval štyri roky. Podľa agentúry AP to v noci na dnes povedal americký prezident Donald Trump, ktorý tým potvrdil pôvodné informácie médií. Po tom, ako vyzval na preverenie všetkých afganských utečencov, ktorí do krajiny prišli za predchádzajúcej administratívy, prestala americká imigračná služba vybavovať žiadosti afganských občanov. Úrady streľbu vyšetrujú ako teroristický čin, napísala agentúra Reuters. Motív útoku, po ktorom sú obaja gardisti v kritickom stave, doteraz nie je známy.
Útok sa stal v stredu okolo 14:15 miestneho času (20:15 SEČ) pri námestí Farragut Square, neďaleko Bieleho domu. Podozrivý vyšiel spoza rohu a oboch gardistov "prepadol zo zálohy", povedal na tlačovej konferencii zástupca šéfa metropolitnej polície Jeff Carroll. Po prestrelke sa ďalším jednotkám gardy podarilo strelca zneškodniť, dodal. Polícia následne miesto činu uzavrela, rovnako ako Biely dom.
Vojaci sú v kritickom stave
O tom, že obaja vojaci zo Západnej Virgínie zomreli, na sociálnej sieti X najprv informoval guvernér tohto štátu Patrick Morrisey. Neskôr ale oznámil, že údaje, ktoré prichádzali o ich stav, sa líšili. Šéf Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel nakoniec uviedol, že gardisti sú v kritickom stave.
Útočník konal sám, identifikovaný ako Afgánec
Úrady motív útoku nepoznajú, strelec podľa nich ale zrejme konal sám. Hoci jeho totožnosť nebola zverejnená, americké spravodajské spoločnosti NBC News a CBS News pôvodne uviedli, že ide o Afgancov. To potvrdila aj AP s tým, že ide o 29-ročného muža žijúcich v štáte Washington, ktorý do krajiny prišiel v septembri 2021 vďaka programu Trumpovho predchodcu v úrade Joea Bidena. Jeho vláda nechala do USA evakuovať a presídliť desaťtisíce Afgancov po tom, ako sa v auguste 2021 z tejto krajiny stiahli americkí vojaci.
Bidenov program do Spojených štátov podľa AP priviedol približne 76.000 ľudí, z ktorých mnohí pracovali po boku amerických vojakov a diplomatov ako tlmočníci a prekladatelia. Odvtedy čelí intenzívnemu skúmaniu zo strany Trumpa a jeho spojencov.
"Tento ohavný útok bol činom zla, činom nenávisti a činom teroru. Teraz musíme znovu preveriť každého cudzinca, ktorý za Bidena prišiel z Afganistanu do našej krajiny," povedal podľa Reuters Trump. "Ak nedokážu milovať našu krajinu, nechceme ich (tu)," dodal podľa AP.
USA pozastavujú imigračnú agendu pre Afgancov
Americká imigračná služba USCIS onedlho potom podľa Reuters oznámila, že na dobu neurčitú zastavuje vybavovanie všetkých imigračných záležitostí týkajúcich sa afganských štátnych príslušníkov. "Ochrana a bezpečnosť našej vlasti a amerického ľudu zostáva naším jediným cieľom a poslaním," dodala.
Úradník ministerstva spravodlivosti podľa Reuters povedal, že streľba sa vyšetruje ako teroristický čin. NBC News tiež uviedol, že úrady považujú útok za potenciálny terorizmus, pričom sa odvoláva na zdroje z radov orgánov činných v trestnom konaní.
Trump, ktorý je v súčasnosti na Floride, páchateľa označil za zviera, ktoré je tiež ťažko zranené a ktoré za skutok zaplatí veľmi vysokú cenu. Na 2188 členov Národnej gardy hliadkujú vo Washingtone po tom, čo Trump v auguste vydal príkaz, ktorým prevzal kontrolu nad miestnou políciou a vyslal gardy z ôsmich štátov do Washingtonu. Prezident chce v reakcii na streľbu do americkej metropoly vyslať ďalších 500 vojakov, uviedol v stredu minister obrany Pete Hegseth.